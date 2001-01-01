言智权：美联储加息之前的风暴，卷走的不是钱而是盲目 [复制链接]

言智权：美联储加息之前的风暴，卷走的不是钱而是盲目



提笔千言，CPI美国经济数据利多，两个数据虽然平时表现不大，但是在今天市场情绪极度敏感的关口行情突然大爆发。我相信大多数投资者都在美联储加息利率的空头理念下阴沟里翻了船。



美国5月CPI与核心CPI均不及预期，其中核心CPI同比创下2015年5月以来24个月新低，表明物价偏离美联储目标的风险进一步上升。汽油价格创下2016年2月以来最大跌幅，导致能源拖累核心CPI。









美国CPI和零售销售均低于预期，黄金短线快速拉涨，站上1275美元/盎司关口。



说到这我建议朋友慎重对待消息并大胆怀疑消息的有效性和真伪。我个人的提议是：从失败的账单中学会如何避免失败，绝不走老路。永远记住：错了一定要走，而且是马上 薇イ言yzq壹六六零 。



对于跟着我的策略押对的朋友你也明白其中的水分，知道运气所占的比值。正确的交易也要回顾反省。切记学而不思则惘，思而不学则殆。









在风险投资领域，眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故，只有100%确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益。这里教大家一个操作技巧，控制仓位。仓位的控制不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。



再谈即将公布的美联储，在美联储政策会议之前，市场上普遍认为加息的概率为100%;市场主流思想肯定是想等黄金跌至下方某支撑做多，从中获得更高利润。但面对如今突如其来的拉盘行情，不要慌，稳住心态该怎么做就怎么做。如果心态控制不好建议还是放弃这一单，先观望观望。









智权认为，在加息靴子真正落地之前还会有继续下探的风险，在操作上还是以高空为主。但是智权也要提醒大家不要过于的看跌金价。上方关注1270以及1280两道压力。



再说原油EIA，智权也是通过早间API数据显示原油库存大幅增加逾200万桶、汽油库存也意外上升，打击了欧佩克的减产效果成功预测利空，并获利出场，虽未将点数打满，但是我对单子唯一的要求就是稳健 薇イ言yzq壹六六零 ！



操盘交易铁律与君共勉！



1、到了止损位,严格执行止损价位,不管以后看这张单是否平得错或对；



2、亏单平仓后,绝不反手,调整好心态后再分析入市；



3、浮赢加仓失败后,严格遵守“赚一万元不走,到赚最后一分时必走”的补救原则；



4、当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市做单,平息喜悦心态后再作分析入市。



5、遭套别慌，就算套牢又如何，自己强制操作不如询问老师，多一个建议少一分损失









我立志做好一个专业交易者。首先我必须是以个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，我不能够感情用事。



我是言智权薇イ言yzq壹六六零，任何布局策略，实时解套我们都有，不为别的，就因为你刚好需要，我正好专业，仅此而已。你若三顾智权，智权必辅君大业有成。







