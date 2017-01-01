美联储利率决议前花三分钟看完，改变你投资亏损的现状 [复制链接]

美联储利率决议前花三分钟看完，改变你投资亏损的现状 这些字写给我自已的，写给那些在市场上想赚钱的新手和所有看到我文章的人，写给自已穷极一生做不完的梦。人活一辈子，活的是感情，不是为了钱；钱不缺就好，他不是全部，照顾好家人，去感受世界的美好。你在最穷的时候没有静下来看看自已吗？



在金融市场中，盈亏永远是市场中不变的话题。作为人性而言，盈利，是进入市场的目标，而亏损，是不愿意面对的结果，我想大部分都是想赚钱的，或者是想买房买车，或者是个存私房钱，再或者是潇洒的生活。现在市面上的投资公司太多，能带你赚钱的有多少？大家的钱都是辛苦钱，哪能惊得起消磨。我明白很多朋友拿来做投资的钱是怎么来的，有的是在烈日炎炎下辛勤劳作获取的工资，有的是家里正常一个月的开销，更有甚者可能是孩子的奶粉钱。我知道我说的这些并不夸张，我懂你拿出这些钱出来做投资其实是想让家人和自己的生活过的更好，这些都是人之常情，我懂！灿芸未昕tcy90935 但是这个市场谁能保证百分之百的赚钱呢，刚开始拿20万的资金去做，第一平台做，亏了5万，换个平台做做吧，又亏了，再换，终于找到一个好的平台了，你却因为资金量小了抵抗不了风险“爆仓”。对于做为普通的你来说，损失的又是什么，也许是你努力奋斗一个月的时间、一家人一个月的生活费亦或者是孩子的奶粉钱？ 当你在这个市场上亏钱了之后，我可以想象你那种慌张无措的样子，你会去找到知道你的老师诉苦，希望可以从他们哪里得到一丝的安慰和鼓励，甚至是可以看到一点点可以回本的希望。这时候你开始迷茫不知道怎么面对现在的处境，你害怕又一次的重蹈覆辙，你这个时候的心情，我懂！ 这个时候的你是无奈的，因为你所经历的这些你不知道怎么把它宣泄出来。你不敢告诉自己的家人和朋友，一方面是怕他们会担心你，更有一方面是愧对自己的家人，对于这种事情怎么开口告诉家人，怕看到家人对你失望的眼神。所以你只能把它放在心里，或者是更加疯狂的在各种部落，论坛翻找更多的贴子，找更多的老师，希望可以找到一个静静地听你讲过去的事，把你从崩溃的边缘拉回来。 如果你在这个时候发现了我，只能说明是缘分，是命运的安排，因为懂你的心境，所以我会尽我所能给你最有利的帮助。如果我的努力和付出可以使你走出困境，那么我愿意，能让你的资金不再跳水，能挽回之前的损失，这就是我的责任，是对我能力的认可，是体现我价值的最好回报，每次我会给一个最稳健的单子，这样你不用有心里上的压力，不用承受太多，而我不辜负自己的努力，没有辜负客户的信任，这就是我要做的事，看到客户开心的笑脸才是我最骄傲的事情，只要你需要我的帮助，我就在你身边，从未走远，只要你伸出了援助的手，我就会牢牢的握住。 格局是什么？是波段做空到昨天的1260后收手，然后做多抄底。这一切都是在我们六月六号的月线布局计划之内的，点位和节奏把握的如此精准，相信市场上没有哪个团队可以做成这样。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 我们从不吹嘘实力，只是用我们认真做事的态度影响着身边的投资者，矫正着身边的投资者，这也是为什么我们每到月初指导名额就被预订一空的原因，有人始终用真心在背后默默守护你们的盈利！



佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

