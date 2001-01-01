[实战看盘] 沈梓绮：金评！黄金白银精准布局策略，美储加息预测利多金银 [复制链接]

沈梓绮：金评！黄金白银精准布局策略，美储加息预测利多金银



市场永远是对的，套单的朋友其实市场给了你很多机会小损甚至小赚出局，但是你们总是舍不得这个小损，总是想着已经在反弹，是的，可能市场配合果然反弹了，你又想着还得涨，还可以再赚一点，就这样一直舍不得出，结果一落千丈，你越陷越深，其实这就是人的本性，就拿马斯洛理论来说，一个人满足了生理需求，就会开始追求安全需求；达到安全需求，就会追求社交需求；达到社交需求，就会开始追求尊重的需求、自我实现的需求；人的欲望是无止尽的，这样有好有坏，就是因为有了欲望，所以你才不断的追求，不断的进步；但是你套了单，就证明你在逆市行走，显然不行，该果断的时候就得果断，不要抱着侥幸的心理，小损失是为了迎接更好的行情。



基本面分析：



北京时间今晚20:30，衡量美国通胀水平的5月季调后CPI月率、以及反应经济增长的5月零售销售月率两大数据同时公布，其公布数值双双不及预期，其中核心CPI同比创下2015年5月以来24个月新低，表明物价偏离美联储目标的风险进一步上升。美元遭到打压一度跌至96.44的年内最低点，白银盘中受到利好短线拉升一举突破17美元、17.2美元两道关口，截止发稿前银价交投于17.22美元附近。（此前报道：美联储加息白银为何上涨答案只有一句话）



凌晨两点美联储就将发布最新的利率决议及政策声明，随后耶伦将召开新闻发布会进行讲话，通胀增长的停滞甚至下行让这次加息的同时出现鸽派论调的可能性极大，白银价格面临的利空风险明显减少。



白银技术面解析：



从白银四小时走势图可以看出，布林带下轨已经拐头向上，银价也重返中轨以上的偏多区间内，在接下来的美联储政策声明及耶伦讲话中，如果有更多鸽派信号的放出，银价料不会下破17美元支撑，并且待利空消散后将继续上涨;而如果美联储强势鹰派加息，银价将看向下方16.7美元支撑。



白银操作建议：



短期关注支撑位：17美元和16.7美元



短期关注阻力位：17.3美元和17.7美元



黄金技术面分析：



从黄金四小时走势图来看，金价受到晚间经济数据利好支撑后大幅拉升至布林带上轨上方，但随即受到压制小幅回落，不过下轨开始向上运行表明多头正在慢慢占据优势。



黄金操作建议：



短期关注支撑位：1268美元和1259美元



短期关注阻力位：1280美元和1295美元



市场上现在遇到的大部分客户基本都是亏损着找到我的，小则亏损几千，大则亏损几万甚至有倾家荡产的也不在少数。那么是不是市场上已经没有赚钱的空间了呢？当然不是，我接触过一个客户，把每次亏钱都做了一次总结，写成笔记，可尽管这样效果也不是很好。这为什么呢？简单来说取决于老师的喊单水平以及对行情的判断不精准，最重要的一点就是你的平台是否选择准确了？



相信大部分客户都经历过抗单，锁单，持仓过夜的时候，这样看似普遍的操作手法对我们客户来说有什么影响呢，咱们先不说每个单子最后的亏损，就来算算你做投资以来，在隔夜费上所浪费掉的资金，这样看似一笔小开支，总的算起来也是一个惊人的数字，打100万资金来算，一年光隔夜费都有70万左右。还有我们的保证金，有的平台的保证金很高，这对于想做投资又没有太多资金的朋友来说是件很糟糕的事情，保证金一扣除您还剩多少资金来操作了呢？



再说说我们的手续费，这也是最重要的一点，国内大部分的平台基本都是9个点回本，因为手续费高影响了我们出场的最好机会，导致于单子变得被动，这个时候我们其实做的就是以小博大了，好不容易撑够了手续费，上方利润空间也仅仅只剩下一点了，这也是为什么那么多客户会质疑总是赚少亏多。一旦方向反掉了，咱们又要花费大量的时间、精力、金钱去等这个单子。行情配合可以顺利解出，行情不配合这个单子多半结局是亏损出局或者持仓过夜。久了这样操作下去，你做投资就只有亏没有赚，因为没有哪个分析师可以拍胸脯说我的单子是百分百准确的。所以很多钱我们其实没有亏在技术上，而是平台上。



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