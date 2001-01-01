[技术分析] 程紫曦：6.15黄金为何暴涨？空单被套如何解套？后市还会涨么？ [复制链接]

程紫曦：6.15黄金为何暴涨？空单被套如何解套？后市还会涨么？

读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名家指路，名家指路不如名家带路。



程紫曦：黄金为何暴涨？ 周三(6月14日)纽市盘初公布的美国5月CPI数据及5月零售销售双双不及预期，美元指数跳水约50点至96.54；现货黄金拉升约10美元至1275.45美元/盎司；欠佳数据表明美国经济在5月遭遇下行压力，可能对美联储在今年下半年进一步提高利率产生阻碍。美国通胀数据表现不如人意，最新CME(美联储观察)显示，美联储6月加息25个基点的概率降至95.8%；9月进一步加息25个基点的概率降至17.3%。wei:czx485

程紫曦认为此次公布的5月CPI及5月零售销售双双不及预期，表明美国经济在5月遭遇下行压力，兼之5月非农就业报告也表现糟糕，疲弱的数据虽然可能不会阻止美联储在本周加息，但可能对美联储在今年下半年进一步提高利率产生阻碍，因而利空美元，利好非美货币和黄金。除非美联储决议前意外发生重大冲击性事件，否则，美联储将上调利率目标区间25个基点至1%-1.25%。不过，尽管市场认为6月加息板上钉钉，但疲弱的美国通胀和零售销售数据，可能会影响美联储今年晚些时候的加息路径。



程紫曦：黄金技术面 4小时下探守住大周期均线反弹收盘，随着慢跌放缓的画弧，接近此前低点有所止跌。昨晚尾盘反弹后收盘不算低。打破了弱势的感觉。同时也站上了10单位均线。而本周的弱势表现也一直是受到10均线的压制。目前站上1265后短线适当积极看反弹。日线上四连阴，布林带收口运行，K线位于布林中轨附近，MA5与MA10交死叉运行，MACD金叉，红色动能柱缩量，KDJ三线拐头向下;这周下方主要关键支撑看1259一线，这是前期二次起涨点，金价走势上方注意1280一线的阻力。



黄金操作策略： 1、建议上方1280附近做空，止损1283；目标1270附近；

2、稳健者回踩1272多单进仓，止损5美金，目标1282上方。



程紫曦czx485：黄金空单解套： 1、1269-1270区间被套的朋友，你们套单的点位还是比较轻的，紫曦认为黄金后市回落到1270附近还是有可能的，只要抓住这波回调趁机小损出掉即可！

2、1265-1266区间空单被套的朋友，被套的点位算是中位被套了，估计资金量不够的话会扛不住后续再次上行，那么紫曦建议有回调就先损；无回调就当断则断，逐步减仓出局，后市仍然可以把握机回调机会多再把损失挽回！

3、1262下方重度套单的朋友，很多大资金的朋友估计这个时候也是快扛不住了，再加上短线趋势回调幅度不大，由于目前黄金趋势还是看好多头，所以空单拿的越久就套得越深！紫曦建议这类套单朋友及时联系解套，避免后市行情出现变故，导致资金损失过大。



程紫曦寄语：时间还在眼前流失，一杯茶，一支烟，盯着K线，看着数着阴阳，又将开启新的一天。止笔之想，对着屏幕打字，显然此时已经上班。每次我使劲拍打着键盘输入的时候，都是因为我在表达对市场的看法和见解，哪怕有失误，依旧有风采，带你在这涨跌起伏间游荡。

