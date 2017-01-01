[技术分析] 黄金多头奋起反抗，空单被套待美联储加息解？ [复制链接]

黄金多头奋起反抗，空单被套待美联储加息解？ 格局是什么？是波段做空到昨天的1260后收手，然后做多抄底。这一切都是在我们六月六号的月线布局计划之内的，点位和节奏把握的如此精准，相信市场上没有哪个团队可以做成这样。 我们从不吹嘘实力，只是用我们认真做事的态度影响着身边的投资者，矫正着身边的投资者，这也是为什么我们每到月初指导名额就被预订一空的原因，有人始终用真心在背后默默守护你们的盈利！ 另提示晚间大家不要再追高，我们的多单已经出局。静待凌晨两点再布局。未昕tcy90935



本次美联储加息的力度，也就是本次加息多少个基点，若加息的力度大于50个基点，那么黄金在加息后有望继续走低，也就是说行情将会进一步下探，中线有望迎来调整；若按照市场预期加息25个基点，那么黄金预计会先跌后涨，也就是说有望下探企稳后上涨，但是要注意本次加息后对后续会议的态度，这将决定黄金未来的走向。若偏鸽派，也就是减缓加息的进程，那么黄金回落企稳后仍将上涨；若偏鹰派，那么毫无疑问，黄金将一空到底。 若本次会议不加息，那么毫无疑问，黄金买预期卖事实将会上演，黄金会应声而涨，但是同样重点关注美联储的下一步动向。若提示在后续将会加快加息的步伐，也就是偏鹰派的话，那么黄金将有望先涨后跌，在下一次加息会议前，黄金仍然将会走低；若偏鸽派，也就是再度提示看美国的经济来决定未来的加息状况，那么黄金本次将会迎来大涨，上方的阻碍将不复存在。 黄金行情分析及操作 从小时图上看，今日黄金在触及1270后受阻进行回落，震荡下行。美盘开盘受数据消息影响，黄金强势上破1270，金价最高触及1279.38。从技术面上看，K线强势上破布林带中轨上轨，并在上方企稳，多头强势，5日10日均线开口向上发散，附图MACD快慢线开口向上运行于0轴上方，红色动能柱放量。KD快慢线开口向上发散，CCI开口呈持平状态。上方注意1283/1285压力，下方注意1270/1268支撑。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 黄金操作思路： 1、黄金若破1283，目标看1285-1288；黄金不破1283，在1283下方附近空单进场，止损4美金，止盈1275---1273---1270附近。破位减仓继续持有。 2、激进的在可现价1279.11附近空单进行，止损1283，止盈1275---1273---1270附近。破位减仓继续持有。 3、以上操作建议具有延时性，具体操作以灿芸实盘指导为准。 黄金强势上行空单被套的你不要慌张，你也许现在在找解套的方法，也许是在找一个好的老师给你一个准确的投资方向，但你是否有想过，无论你在网上看到一篇多好的帖，然后找到那个老师，但是到最后还是在亏损，你有去想过这个问题吗？ 佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

