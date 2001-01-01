[技术分析] 程紫曦：6.14黄金暴涨只为加息造势，后市还会涨么？空单解套 [复制链接]

程紫曦：6.14黄金暴涨只为加息造势，后市还会涨么？空单解套



不要幻想人生一帆风顺，首先要培养敏锐地洞察人世、社.会百态的能力。知识是一种力量。切不可轻易妥协、苟且偷生，而应该用勇气和智慧与社.会搏斗，在艰难困苦的磨砺中成长。人间、社.会确实矛盾重重，必须解决的问题堆积如山。但是，倘若把一切都归咎于人世，就没有真正意义上的自我成长。使自己具有力量，不在世俗的恶流中随波逐流，而且成为一个推动社.会进步、改变环境的人。



程紫曦：“恐怖数据”——美国零售销售再发威

美国5月零售销售数据不及预期，资本市场反应剧烈。现货黄金上涨10美元，白银日内涨幅近2%；美元指数跳水50点，欧元兑美元拉升逾60点，英镑兑美元短线上涨逾50点，美元兑日元跳水超过80点。

美国5月零售销售月率录得一年以来最大降幅，主要原因是机动车购买量及可支配支出下降，不利于第二季度经济增长加速的预期。汽油、建筑材料及食品服务业销售增幅不明显。亚特兰大联储预测今年经济增速为3%，但核心销售月率数据表现有所走低，料将影响第二季度经济增速。

程紫曦总结:加息迫在眉睫，美国CPI突然发力，黄金暴涨直冲1280，且毫无止涨迹象，正如今天紫曦的文章所提到的，加息前夕，任何消息面都会刺激黄金暴涨暴跌，果不其然黄金暴涨，但在紫曦看来，目前虽然暴涨，单加息仍是黄金冲高受阻的最大因素，技术面上K线已经偏离布林带，所以必有回调，后市涨幅不会太大，看空不追空；wei：czx485；

程紫曦：黄金技术面

4小时下探守住大周期均线反弹收盘，随着慢跌放缓的画弧，接近此前低点有所止跌。昨晚尾盘反弹后收盘不算低。打破了弱势的感觉。同时也站上了10单位均线。而本周的弱势表现也一直是受到10均线的压制。目前站上1265后短线适当积极看反弹。日线上四连阴，布林带收口运行，K线位于布林中轨附近，MA5与MA10交死叉运行，MACD金叉，红色动能柱缩量，KDJ三线拐头向下;这周下方主要关键支撑看1259一线，这是前期二次起涨点，金价走势上方注意1280一线的阻力。



黄金操作策略：

1、建议上方1280附近做空，止损1283；目标1270附近；

程紫曦czx485：黄金空单解套

1.上月非农暴跌，很多的朋友的多单现在终于可以有了一丝喘息的机会，紫曦建议可马上出了，之前技术面也分析过了，短期再上涨力度不大，有回调迹象，所以不要再等了，以免错过最好时机；而在1280附近可反手进空，减少损失；

2.1270附近空单的朋友，也不要太慌这把单子砍掉，建议减仓操作，等待合适机会出掉；而在1265以下的单子紫曦认为应该很难再下来，建议小损出局，另外，紫曦强调千万不要锁单。如果你的单子跟我说的不一样，带上你的截图找到我，专业的事情交给专业的人来。



程紫曦寄语：市场本无对错，一切的对与错都是人心在变，当我们亏钱的时候很多人都说做错了，当我们赚钱的时候又说赚钱了。行情就是那么走，我们的对与错与它何干，是我们自己没有跟上的它的步伐，没有踩准它的脚步。无论亏钱还是赚钱，我们都要自己多去总结，多去想我们怎么踏对了市场的节奏，我又是怎么没有跟上它的步伐，多问自己几个为什么，人只要还有一口气在，那么就不可能没有问题，有些人善于去发现问题和解决问题，那么这些人一般都是某个行业里面的领头羊，而对什么都感觉理所当然的人，都是别人的跟随着，你想做哪种角色，其实由我们自己掌控。



