受CPI影响，黄金1267多单完美获利10美金，伴你加息夜！ [复制链接]

加息前的一波预热现货黄金市场已经沸腾，一根大阳线向上暴涨10美金以上，以前一直喊单的名家分析师正面打脸，我从昨晚一直看1265多单，目标1275。今天行情非常的给力，我的实仓客户已为我沸腾，加息夜更不平凡，我已开完研讨会制定出加息夜的黄金操作策略，我会提前一个小时发放给我的实仓客户。



黄金为什么突然暴涨，这些消息面你肯定没注意过!



那么我们来分析一下今日的美联储议息会议，本次市场仍然是给到100%加息的一个预期，就看今日的美联储的具体结果了，其实，加息与不加息对市场影响较大的有两点，要同步结合来分析：

若加息，关注美联储对后续的鹰派和鸽派的态度：



1、关注本次美联储加息的力度，也就是本次加息几个基点，若加息的力度大于50个基点，那么黄金在加息后有望继续走低，也就是说行情将会进一步下探，中线有望迎来调整。



2、若按照市场预期加息25个基点，那么黄金预计会先跌后涨，也就是说有望下探企稳后上涨。



但是要注意本次加息后对后续会议的态度，将决定黄金未来的走向，若偏鸽派，也就是减缓加息的进程，那么黄金回落企稳后上涨，若偏鹰派，那么毫无疑问，黄金将一去不复返。



若不加息，同样关注美联储对后续会议的鹰派和鸽派的态度：



若本次会议不加息，那么毫无疑问，黄金买预期卖事实将会上演，黄金会应声而涨，但是同样重点关注美联储的下一步动向，若提示在后续将会加快加息的步伐，也就是偏鹰派的话，那么黄金有望先涨后跌，在下一次加息会议前，黄金仍然将会走低，若偏鸽派，也就是再度提示看美国的经济来决定未来的加息政策，那么黄金本次将会迎来大涨，上方的阻碍将不复存在。



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