[技术点评] 黎简希：加息前恐怖数据引爆黄金 后市能否续涨?晚间布局策略 [复制链接]

黎简希：加息前恐怖数据引爆黄金 后市能否续涨?晚间布局策略

美联储加息终极对决即将开始，晚间20:30素有美国恐怖数据支撑的零售销售数据出炉，再次打压美元，加息概率将至95.8%。美元受激暴跌，回吐日内所有涨幅，重回96附近，黄金也趁此发力。走势终于冲破日间震荡局势，暴涨间一举突破1270一线压力，最高触及1280附近，成功引爆黄金行情，超级央行周进入大决战!未来48小时，全球金融市场势必将掀起巨浪，那么今日晚间黄金是何走势，是投资者都比较关心的话题，黎简希q`q1727265087薇莘jian9434先做简单的初步分析。

美国5月零售销售月率录得一年以来最大降幅，主要原因是机动车购买量及可支配支出下降，不利于第二季度经济增长加速的预期。汽油、建筑材料及食品服务业销售增幅不明显。亚特兰大联储预测今年经济增速为3%，但核心销售月率数据表现有所走低，料将影响第二季度经济增速。

美联储加息对黄金的影响

首先先了解一下为什么美联储决议如此重要，他对黄金行情有哪些影响。由于美联储在这两年一直抄的火热，投资者看过资讯也能了解一些，主要是如果美联储决定提高联邦基准利率，那么将会使得美元更加具有吸引力，因为投资美元的利润提高，所以对于美元的投资需求会提高，因而价格也会提高。而美元与黄金又成负相关关系，美元看涨时，因此加息黄金就会看跌。

黎简希认为，晚间美联储决议公布之前，恐怖数据就已经让黄金市场躁动起来，在市场一片看好加息时，美元出现此时暴跌，这样的行情还是诡异的，由于前期对加息预期太高，简希老师认为晚间极有可能再现鸽派加息!

在这种似是而非的数据公布前，黎简希建议投资者晚间在操作中，更加谨慎以待，因为依靠消息面出来的行情，走势将在一瞬间完成，尤其是本次消息面影响力并不小，一旦决策错误，没有相对成熟的应急措施，那么亏损爆仓也就是一瞬间的事，望投资者谨记，宁可小赚不做大亏方能在市场中长久存活下去，别说什么格局大小，在投资市场中，不小心谨慎，心再大，迟早就是被淘汰的命!若投资中有何不清楚的地方可联络黎简希为你解答。

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黎简希：黄金6-14加息前趋势分析

黄金在昨日出现“V型”行情，价格先跌至1260美元，而后反弹至1268美元附近，日线报收十字线，这是黄金自06月07日下跌以来首次收阳，而且是十字线。从昨天走势来看，1260美元的支撑也比较明显，这也是多头的最后一个“救命稻草”。黎简希q`q1727265087薇莘jian9434

今日晚间，恐怖数据公布后，金价多头猛然发力，成功突破1270阻力，目前多次尝试上攻1275，日线级别上终于结束六连阴，K线转红，突破布林带中轨压制，上方有望进一步打开空间。小时线上，布林带狮子大开口，K线刺破布林带中轨及上轨，收在布林带上方，不断创新高，多头趋势渐强，后市重点关注美联储加息。

目前黄金已经暴涨了12美元，加息前突现诡异行情，黄金多头力量已经被 消耗一波了，再向上走，还需进一步的消息刺激。晚上加息消息公布，即使鸽派加息，反而可能行情不会走的那么夸张，更有可能是黄金应声出现下跌行情，1300行情不是那么容易就达到的。

黎简希薇彳亍jian9434提醒，由于晚间数据较多，行情波动很快，且后市有美联储决议等着进一步燃爆市场，简希这里就不给出具体操作建议，一面过了时效性影响其参考价值，给读者带来不必要影响，晚间若有不知如何操作或有需要帮助的，可以直接图片搜黎简希，在线联系我即可获取解答，简希等你与我一同智斗美联储!

文|黎简希 Q-q1727265087薇莘jian9434