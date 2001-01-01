[实战看盘] 沈梓绮：黄金空单解套后市如何操作？你为什么总是亏损后才找老师？ [复制链接]

沈梓绮：黄金空单解套后市如何操作？你为什么总是亏损后才找老师？



当市场价格跌至停损点位时，这无疑是犯下错误的一个警告。另一方面，当市场正沿着投资人所预期的方向运动，那正是对投资人的信心投了一票，因此，投资人应该坚持原先的立场，让利润延续。有一个著名的说法：“趋势是投资人的朋友”正是如此。市场的运行趋势一旦形成，就会有一种惯性。尽管人们可以通过一些媒体，认识到市场的趋势将如何，但是没有人能够准确地预测一个趋势的规模和持续的时间。通常，在一个趋势形成之前，市场总是要花费许多时间来来回回盘整，这似乎也是对投资人耐心的一种磨砺，因为这时候进行交易往往是无利可图的，这样一来，也会使一些没有耐心的人被淘汰出局。（投资有风险，入市需谨慎）



基本面分析：



北京时间今晚20:30，衡量美国通胀水平的5月季调后CPI月率、以及反应经济增长的5月零售销售月率两大数据同时公布，其公布数值双双不及预期，其中核心CPI同比创下2015年5月以来24个月新低，表明物价偏离美联储目标的风险进一步上升。美元遭到打压一度跌至96.44的年内最低点，现货白银盘中受到利好短线拉升一举突破17美元、17.2美元两道关口，截止发稿前银价交投于17.22美元附近。



明日凌晨两点美联储就将发布最新的利率决议及政策声明，随后耶伦将召开新闻发布会进行讲话，通胀增长的停滞甚至下行让这次加息的同时出现鸽派论调的可能性极大，白银价格面临的利空风险明显减少。



黄金空单解套



1、1269-1270区间被套的朋友，你们套单的点位还是比较轻的，梓绮认为黄金后市回落到1270附近还是有可能的，只要抓住这波回调趁机小损出掉即可！



2、1265-1266区间空单被套的朋友，被套的点位算是中位被套了，估计资金量不够的话会扛不住后续再次上行，那么沈梓绮建议有回调就先损；无回调就当断则断，逐步减仓出局，后市仍然可以把握机回调机会多再把损失挽回！



3、1262下方重度套单的朋友，很多大资金的朋友估计这个时候也是快扛不住了，再加上短线趋势回调幅度不大，由于目前黄金趋势还是看好多头，所以空单拿的越久就套得越深！沈梓绮建议这类套单朋友及时联系解套，避免后市行情出现变故，导致资金损失过大。



文章具有时效性，仅供参考，具体操作建议将实盘给出。



短线70压力早间空单成功止盈，晚间继续依托65看上升，15美金利润唾手可得，掌握行情动向，方可百战百胜，依旧静待美联储加息，详情策略单线沈梓绮本人！



沈梓绮技术分析：



从现货白银四小时走势图可以看出，布林带下轨已经拐头向上，银价也重返中轨以上的偏多区间内，在接下来的美联储政策声明及耶伦讲话中，如果有更多鸽派信号的放出，银价料不会下破17美元支撑，并且待利空消散后将继续上涨;而如果美联储强势鹰派加息，银价将看向下方16.7美元支撑。



从现货黄金四小时走势图来看，金价受到晚间经济数据利好支撑后大幅拉升至布林带上轨上方，但随即受到压制小幅回落，不过下轨开始向上运行表明多头正在慢慢占据优势。



现货白银操作建议：



短期关注支撑位：17美元和16.7美元



短期关注阻力位：17.3美元和17.7美元



现货黄金操作建议：



短期关注支撑位：1268美元和1259美元



短期关注阻力位：1280美元和1295美元



午夜咱们来谈谈心



市场上现在遇到的大部分客户基本都是亏损着找到我的，小则亏损几千，大则亏损几万甚至有倾家荡产的也不在少数。那么是不是市场上已经没有赚钱的空间了呢？当然不是，我接触过一个客户，把每次亏钱都做了一次总结，写成笔记，可尽管这样效果也不是很好。这为什么呢？简单来说取决于老师的喊单水平以及对行情的判断不精准，最重要的一点就是你的平台是否选择准确了？



相信大部分客户都经历过抗单，锁单，持仓过夜的时候，这样看似普遍的操作手法对我们客户来说有什么影响呢，咱们先不说每个单子最后的亏损，就来算算你做投资以来，在隔夜费上所浪费掉的资金，这样看似一笔小开支，总的算起来也是一个惊人的数字，打100万资金来算，一年光隔夜费都有70万左右。还有我们的保证金，有的平台的保证金很高，这对于想做投资又没有太多资金的朋友来说是件很糟糕的事情，保证金一扣除您还剩多少资金来操作了呢？



再说说我们的手续费，这也是最重要的一点，国内大部分的平台基本都是9个点回本，因为手续费高影响了我们出场的最好机会，导致于单子变得被动，这个时候我们其实做的就是以小博大了，好不容易撑够了手续费，上方利润空间也仅仅只剩下一点了，这也是为什么那么多客户会质疑总是赚少亏多。一旦方向反掉了，咱们又要花费大量的时间、精力、金钱去等这个单子。行情配合可以顺利解出，行情不配合这个单子多半结局是亏损出局或者持仓过夜。久了这样操作下去，你做投资就只有亏没有赚，因为没有哪个分析师可以拍胸脯说我的单子是百分百准确的。所以很多钱我们其实没有亏在技术上，而是平台上。



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提示：你刚好需要，我刚好专业，投资路上收获与风险你都需要承担，我所能做的是尽自己的能力去帮你们在投资路上走得更加顺畅，希望每一位有缘的朋友都能成长收获，投资愉快。更多黄金，原油，天然气，白银，铜，相关行情指导可以单线沈梓绮蔚芯club9081前来交流。



