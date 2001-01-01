[聊股沙龙] 沈梓绮：黄金为何突然暴涨空单被套了？黄金后市目标看1290？ [复制链接]

沈梓绮：黄金为何突然暴涨空单被套了？黄金后市目标看1290？



转眼六月中旬，今年小半年的时间已经过去了，你是亏损呢？还是盈利呢？是否还坚持着刚刚进入这个市场的初衷呢？可能每个投资者刚进入这个市场的时候都是抱着一夜暴富的思想进来的，但是事实是否真的是这样吗？答案是否定的，没有天上掉馅饼的好事，一夜暴富也是痴人说梦，只有稳健的盈利，才能在这个市场上长期的生存下去，心态决定一切，不要为已经走过的行情而懊恼，那些都是没有用的，古人云：留得青山在，不怕没柴烧，只要你还没有放弃这个市场，就以崭新的面貌来迎接下一个明天！最后对大家说一句，危杏☆club9081不管你是亏损，还是获利，获利的朋友请继续，亏损的朋友也别放弃，不以物喜，不以己悲，不要为昨天的获利而沾沾自喜，也不要为今天的亏损而垂足顿首，或许明天这两者就会互换，认真对待每一个交易日



黄金暴涨原因解析：



目前市场的目光主要聚焦在日内出炉的美国CPI数据和零售销售数据，以及美联储利率决议和耶伦的新闻发布会讲话，市场交投仍受到限制;鉴于市场普遍预期美国通胀增速会有所放缓，而且这也可能导致美联储进行“鸽派加息”，目前这种预期亦给金价提供支撑，但金价能否重拾涨势还得看经济数据和美联储的表现。为了帮助投资者理清思路，沈梓绮总结了今天行情的两大“秘诀”：



1.自耶伦当选美联储主席以来，美联储的政策措辞对上述两个数据都极为关注，除非晚间的通胀数据表现极为亮眼，否则美联储很难释放鹰派信号，虽然市场对此已经有所预期，可能会限制金价短线上涨空间，但仍有投资者对此表示怀疑和观望，一旦美联储措辞并不是很鹰派，美元恐再次受到拖累，而金价则有望重拾涨势。



2.不过若晚间的CPI数据表现极为靓丽，则可能为美联储9月份再次加息提供支撑，美联储仍有较小的可能会坚定年内再次加息的信心。投资者仍需提防这种情况的出现，在晚间CPI数据出炉后需要对策略予以调整。若CPI意外表现靓丽且美联储决议鹰派，金价会有大幅下跌的可能。



沈梓绮总结：根据近期的市场预期和美联储官员的讲话，美联储加息基本没有任何悬念，市场关注的是利率决议措辞的鹰鸽程度;而这主要依赖于就业数据和通胀数据的表现。梓绮预计黄金后市还将有一涨！



沈梓绮技术分析：



行情回顾：今日早间黄金开盘1266一线，早盘黄金蓄力上冲1270一线，整个亚欧盘行情都维持在1267-1268一线高位整理，到目前为止黄金行情波动都不大，这似乎是在为凌晨的美联储会议做准备，各位投资朋友敬请关注。



技术面：4小时图上，布林带目前走持平之势，MA5日均线自1265一线上穿10日均线形成金叉向上运行，价格运行在布林带中轨附近，附图指标上快慢线金叉向上，红色动能柱放量明显；小时图上，布林带有收口之势，价格由布林带上轨一线回落到中轨附近，MA5日均线下穿10日均线形成死叉向下运行，附图指标上快慢线粘合运行，红色动能柱放量缩减；那么综合目前的一个走势在美联储会议之前黄金出现反弹上涨的迹象，关注上方1270一线的压制，操作上沈梓绮建议高空低多。



从图上来看，黄金在昨日出现“V型”行情，价格先跌至1260美元，而后反弹至1268美元附近，日线报收十字线，这是黄金自06月07日下跌以来首次收阳，而且是十字线。从昨天走势来看，1260美元的支撑也比较明显，这也是多头的最后一个“救命稻草”。



阻力方面，金价昨日反弹未能突破1270美元，如果今天黄金在该位继续受阻，那么金价将会再次测试1260美元的支撑。但如果能借力向上突破1270美元这个短期阻力，那么黄金可能会尝试向上走高测试1296美元的阻力。所以，今天对于黄金的空头和多头都是很关键的一天，如果金价向上破位，那么6月的最后十几个交易日里，行情将会围绕1296美元的阻力效果展开。



黄金思路布局：



1.1270一线空单进场的朋友，目前1267，小幅获利3美金，注意减仓；



2.回落1262-1263一线多单进场，止损5美金，目标看1270；



3.下破1258一线空单进场，止损5美金，目标看1250-1245；



4.上破1271轻仓做多，止损5美金，目标看1280；



市场中最可怕的不是没有行情，不是没有机会，而是茫然，一个不知道去哪里人，面朝哪个方向都是逆向，任何一个方向吹来的风将都是逆风；这时间过的真是快，日子一天天就这样过去了，也不知道朋友们收获怎样，有没有得到自己想要的结果。如果没有，请你跟上沈梓绮的步伐。



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