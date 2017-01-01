[实战看盘] 美联储利率决议VS原油EIA轰炸市场，晚间黄金白银如何布局？ [复制链接]

美联储利率决议VS原油EIA轰炸市场，晚间黄金白银如何布局？ 最近灿芸跟投资者交流止损问题的时候，经常会听到投资者说到每当设了止损后，行情就马上反转，在支撑位或者阻力位做单，而且止损也设在支撑位与阻力位之上或者之下，本来方向做的是对的，但是行情偏偏要扫了你的止损然后就往你本来做对的方向走，这样的事情确实让人头疼。有时候确实是不带止损做单很多时候可以避免被扫损，然后转亏为盈，但是习惯了之后你不会每次都会转亏为盈，绝对会有被套的时候，可以想下被套的滋味好还是扫损的滋味好，被套了搞不好让你的净值越来越少不说，而且还影响你做单。如果是空仓的话没有什么压力多好，扫了就扫了大不了下次再来，每天的机会多的是，其实心态才是最重要的，其实好的心态才是做好单的第一步！



现货黄金日间亚盘延续隔夜美盘探底回升，最高上探1270附近，午后欧盘黄金承压1270震荡回落，现报价1267一线。 黄金四小时图走势分析，四小时图布林带目前逐渐缩口，黄金运行在其布林中轨附近。四小时图晚间黄金继续关注其布林下轨1262附近支撑，四小时图黄金重点关注隔夜低点1259得失，黄金不破1259就难以打开进一步回落空间。 黄金小时图走势分析，小时图黄金午后承压1270回落，目前黄金短期止步小时图布林中轨1266一线。小时图黄金晚间关注其布林下轨1263支撑，1263也是隔夜美盘黄金二次反弹上涨起点。黄金隔夜美盘探底1259一线企稳反弹，并且回补隔日整体跌幅，短期黄金陷入震荡。小时图黄金上方压力关注其阶段高点1271位置，突破1271才能打开黄金反弹空间；下方支撑关注12631259，晚间美盘黄金预测回落空间预测有限。小时图黄金晚间美盘依托其布林下轨支撑做多，止损隔夜低点即可，看1271得失，重点在凌晨2点的美联储利率决议。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 黄金晚间美盘1263一线做多，止损1258.5美金，目标1270-72破位持有 白银四小时图走势分析，四小时图白银企稳16.7美金连阳反弹，附图指标MACD快慢线在0轴下方也已经形成金叉运行，白银预测将走出一轮反弹行情。晚间白银依托H1布林下轨16.8美金开始做多，止损16.65美金，目标17.1-17.2美金。 原油近期一直低位震荡，晚间46.2美金继续做空，止损46.65美金，目标45.5-45.3美金。 佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

