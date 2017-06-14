站在加息肩膀上起飞的股票今晚揭晓！黄金先跌后涨才是常态！ [复制链接]

李凝桦：站在加息肩膀上起飞的股票今晚揭晓！黄金先跌后涨才是常态！-附风控解套方案 凝桦导读：近期市场逐渐消化预期，若美联储提高利率25基点，达到1%至1.25%，这将是今年以来第二次加息。众所周知加息有助于支持美元上涨，而加息或受益美元挂钩的股票。那么，哪些股票是与美元挂钩的股票呢？凝桦下面就给大家说道说道，希望大家能有所得。 金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，凝桦除了能提供一些投资经验及学习方法以外，更希望能找到志同道合的投资朋友，一起努力研究。祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命！

时事热点解析：站在加息肩膀上起飞的股票你有哪些? （一）银行股票。 利率提高有助于银行净利息收入增加，威/lnh六73.也是非利息存款的一部分，美联储提高利率收紧货币将带来上涨，有助于银行收益。与美元外汇较少业务挂钩的其它市场小银行，影响几乎没有，美联储加息有助于美元上涨，受益美元挂钩的银行股票。 （二）能源股票。 美元上涨，随之而来可能是油价上涨。据阿联酋联合周刊，若美国以外市场与油价波动有一定联系，布伦特原油价格上涨，可能有助于能源上市公司盈利。美国科技股连续两天走低，而能源股票有所上涨，凝桦建议投资者朋友或做动态组合。 （三）出口企业股票。 美联储收紧货币推升美元，美国企业出口减少，反过来，其它市场出口企业是好消息，公司或企业的营收增长，出口增长提高利润，从行业方面分析，出口型企业，纺织服装、港口航运等企业受益。 凝桦总结：若美联储加息，筘2124-694.20投资者朋友除了现货市场之外，可能会看好与美元挂钩的股票。

6.14加息夜凝桦黄金行情解析及操作建议： 黄金日线图上，筘2124-694.20昨日收取小阳结束了四连阴局面，但空头并没因此衰退，下跌整体走势看起来非常弱，并且高点和低点都不断在下移，初步跌破了日线布林带中轨支撑，有继续向下试探前期关键性分水岭支撑带的需求，一定程度上还是受到即将公布的利率决议预期影响，本次依旧存在加息风险，那么对于现货黄金的打压也是不言而喻。市场情绪会在有效突破关键性支撑或者阻力位才会有发酵，黄金的价格在加息的打压下承压明显。5日均线与20日均线有形成死叉迹象，威/lnh六73.下方依旧受60日均线1258支撑，上方受1271一线压制，日内建议把握区间操作。 6.14凝桦日内黄金操作安排： 1.多单机会：稳健1258-1260做多，止损1255，目标1268-70附近； 2.空单机会：1270-1272做空，止损1275上方，目标1260附近！（资金>100W执行PLANB）。 3.欲知黄金白银原油多空单套单或者天地锁单如何解的朋友可以继续跟进我的文章，着急的可以直接找我！





凝桦投资心得——《黄金与股票相比具备的14个你不知道的优点！》 一、黄金投资受到供求关系的影响比较大，同时黄金也同样属于金融资产，会受到金融市场的动荡影响，筘2124-694.20主要受美圆和原油的影响为主（和美元呈相反走势，和原油同向走势）； 二、股票种类繁多，走势派要兼顾众多的图表，而黄金图表非常的简单，相对容易照顾很多； 三、以按仓方式购入股票，需要负担利息的支出，抛售股票要承担股息的损失，比较而言，黄金买卖所需利息较低； 四、上市公司派发股息将会影响股价的上落； 五、股票买卖容易受到集团的操作； 六、有关黄金的消息和事实都将公布于世，但股票市场中会受到内幕消息的影响，相比而言黄金投资者处于相对有利的地位； 七、黄金投资的循环周期较为明显； 八、黄金价格的上落主要受供求关系的影响，股票受众多因素影响； 九、黄金作为一种商品较易被人民接受，维/:lnh6旗3而且被人民消耗，股票则非，影响所及预测黄金的走势较为容易；

十、黄金价格的顶和低较易辨别； 十一、股票上落通常分开组别升跌，而黄金较为独立； 十二、上市公司可能因为经营不善而清盘，化为灰烬，黄金则永远存在； 十三、公众对黄金的需求是很明显的； 十四、黄金投资按金较低，获利比率当然较高，但是风险也同样较大。 注：凝桦团队在4月份的93中线空单布局盈利早已收入囊中，5月的中线多单布局有一些朋友找到我的可算赶上了，非农周爆冷再次利多被我们成功截获一波20点的多单盈利，5月完美收尾!按照往常一样6月份的中线布局方案已出炉了，具体的可以找我看看更新情况，风控交易计划名额不多。今晚凌晨2点加息决议即将揭开真面纱，宁可错过非农也不要错过本次的大行情，v//锌：lnh673你能不能如期把握住？3月一次，凝桦团队已经蓄力以待很久了，布局在手，翻仓我有！只待君来！ 凝桦有我自己的投资理念：授人以鱼不如授人以渔，关注宫中皓李凝桦每日财经策略长期安全稳健的获利才是投资的最终目的。不知您是否和我有同样的看法呢？欢迎探讨交流!佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！ 文|李凝桦 李凝桦，从事交易员对大资金投资调配控制，2011起专注实物贵金属交易，结合中短线走势不定期为客户投资计划，注重资金管理。多年金融行业沉浮，积累大量实战操盘经验，善于结合基本面和技术面分析。 本文由李凝桦编撰，严禁抄袭;部分新闻资讯内容摘自网络资源，文章内容仅供参考，不构成投资建议，可到李凝桦处获取实盘指.导!(以上建议，仅供参考，转载请注明出处;温.馨提示，投资有风险，入市需谨慎;以上仅代表凝桦个人观点，不作操作依据，风险自担。）. 李凝桦：站在加息肩膀上起飞的股票今晚揭晓！黄金先跌后涨才是常态！-附风控解套方案 凝桦导读：近期市场逐渐消化预期，若美联储提高利率25基点，达到1%至1.25%，这将是今年以来第二次加息。众所周知加息有助于支持美元上涨，而加息或受益美元挂钩的股票。那么，哪些股票是与美元挂钩的股票呢？凝桦下面就给大家说道说道，希望大家能有所得。 金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，凝桦除了能提供一些投资经验及学习方法以外，更希望能找到志同道合的投资朋友，一起努力研究。祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命！

时事热点解析：站在加息肩膀上起飞的股票你有哪些? （一）银行股票。 利率提高有助于银行净利息收入增加，威/lnh六73.也是非利息存款的一部分，美联储提高利率收紧货币将带来上涨，有助于银行收益。与美元外汇较少业务挂钩的其它市场小银行，影响几乎没有，美联储加息有助于美元上涨，受益美元挂钩的银行股票。 （二）能源股票。 美元上涨，随之而来可能是油价上涨。据阿联酋联合周刊，若美国以外市场与油价波动有一定联系，布伦特原油价格上涨，可能有助于能源上市公司盈利。美国科技股连续两天走低，而能源股票有所上涨，凝桦建议投资者朋友或做动态组合。 （三）出口企业股票。 美联储收紧货币推升美元，美国企业出口减少，反过来，其它市场出口企业是好消息，公司或企业的营收增长，出口增长提高利润，从行业方面分析，出口型企业，纺织服装、港口航运等企业受益。 凝桦总结：若美联储加息，筘2124-694.20投资者朋友除了现货市场之外，可能会看好与美元挂钩的股票。

6.14加息夜凝桦黄金行情解析及操作建议： 黄金日线图上，筘2124-694.20昨日收取小阳结束了四连阴局面，但空头并没因此衰退，下跌整体走势看起来非常弱，并且高点和低点都不断在下移，初步跌破了日线布林带中轨支撑，有继续向下试探前期关键性分水岭支撑带的需求，一定程度上还是受到即将公布的利率决议预期影响，本次依旧存在加息风险，那么对于现货黄金的打压也是不言而喻。市场情绪会在有效突破关键性支撑或者阻力位才会有发酵，黄金的价格在加息的打压下承压明显。5日均线与20日均线有形成死叉迹象，威/lnh六73.下方依旧受60日均线1258支撑，上方受1271一线压制，日内建议把握区间操作。 6.14凝桦日内黄金操作安排： 1.多单机会：稳健1258-1260做多，止损1255，目标1268-70附近； 2.空单机会：1270-1272做空，止损1275上方，目标1260附近！（资金>100W执行PLANB）。 3.欲知黄金白银原油多空单套单或者天地锁单如何解的朋友可以继续跟进我的文章，着急的可以直接找我！





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十、黄金价格的顶和低较易辨别； 十一、股票上落通常分开组别升跌，而黄金较为独立； 十二、上市公司可能因为经营不善而清盘，化为灰烬，黄金则永远存在； 十三、公众对黄金的需求是很明显的； 十四、黄金投资按金较低，获利比率当然较高，但是风险也同样较大。 注：凝桦团队在4月份的93中线空单布局盈利早已收入囊中，5月的中线多单布局有一些朋友找到我的可算赶上了，非农周爆冷再次利多被我们成功截获一波20点的多单盈利，5月完美收尾!按照往常一样6月份的中线布局方案已出炉了，具体的可以找我看看更新情况，风控交易计划名额不多。今晚凌晨2点加息决议即将揭开真面纱，宁可错过非农也不要错过本次的大行情，v//锌：lnh673你能不能如期把握住？3月一次，凝桦团队已经蓄力以待很久了，布局在手，翻仓我有！只待君来！ 凝桦有我自己的投资理念：授人以鱼不如授人以渔，关注宫中皓李凝桦每日财经策略长期安全稳健的获利才是投资的最终目的。不知您是否和我有同样的看法呢？欢迎探讨交流!佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！ 文|李凝桦 李凝桦，从事交易员对大资金投资调配控制，2011起专注实物贵金属交易，结合中短线走势不定期为客户投资计划，注重资金管理。多年金融行业沉浮，积累大量实战操盘经验，善于结合基本面和技术面分析。 本文由李凝桦编撰，严禁抄袭;部分新闻资讯内容摘自网络资源，文章内容仅供参考，不构成投资建议，可到李凝桦处获取实盘指.导!(以上建议，仅供参考，转载请注明出处;温.馨提示，投资有风险，入市需谨慎;以上仅代表凝桦个人观点，不作操作依据，风险自担。）

