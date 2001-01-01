[技术分析] 杨逸庆：原油等待EIA指引，黄金意外爆出黑天鹅？6.14晚评 [复制链接]



今晚凌晨两点，市场期待已久利率决议震撼来袭，本轮关注的重点是美联储6月是否会加息和对于接下来加息步伐是一个什么样的态度。现市场方面认为此次美联储6月加息基本上是板上钉钉的事件，但是有很大的概率会维持一个鸽派加息的态度。如果按照市场预期的美联储6月成功加息，而对于接下来加息的态度维持一个鸽派，那么笔者预计黄金将会走出一个先跌后涨的走势。但是如果美联储对于接下来的加息态度维持一个鹰派态度也就是维持今年加息三到四次的言论，那将会对黄金造成较大的打压。但是如果出乎于所有人意料之外的飞出了黑天鹅美联储决定维持利率不变不加息，那么黄金就将会出现报复性的反弹。



现在闹了这么久的美联储，最终还是快到要揭开面纱的时候了，究竟会使得黄金急速下跌，还是会使得黄金强势上涨突破千三呢？在杨逸庆朋友圈yyq4818​看来，涨或是跌很大层度取决于市场情绪，而非事件本身，利空下跌是大概率事件，但不是绝对，所以什么都可能发生。目前来看，虽然是临近加息，但是黄金走势与前几次走势相反，以前临近加息，黄金往往会走一波下跌，待事件出来之后再走“卖事实”行情。逸庆认为此次黄金的“不正常”走势主要是两个方面，一方面是由于美联储加息这个话题炒的已经很久了，市场普遍接受了这个事实。另外一方面则是由于一系列的风险事件并没有完全消除，英国脱欧以及大选结果对于黄金扔存在一定的支撑。



那么黄金在加息出来之后究竟会涨还是会跌呢？杨逸庆认为上涨的可能性很大，首先：如果加息，因为此前黄金已经是走过了一次预期，那么此次黄金走卖事实的可能性会很大，如果不加息，那么黄金冲击千三是势在必行的。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！​



黄金行情走势分析：



昨日的探底回升确认了下方60周均线在1258一线的支撑，日线方面因昨日的探底回升报收一根十字阳线。目前日线方面布林带三轨逐渐放平表示价格逐渐转为一个区间震荡，附图指标MACD死叉开始放量，STO也在超卖区勾头向上运行也表明日线方面是一个区间震荡。四小时方面来看，布林带逐渐的缩口压缩运行的区间，附图指标MACD金叉出现开始放量，但STO在超买区有勾头的迹象，四小时方面是一个震荡格局。短期关注1258-1270这一区间的情况。小时线方面，布林带三轨逐渐开口，短周期均线MA10上穿MA5结成死叉，附图指标MACD金叉缩量趋于完结，灵动指标STO双线也是快速向下运行，小时线方面来看还处于一个弱势。晚间操作方面杨逸庆朋友圈yyq4818​建议回踩做多为主。下方短期支撑看1264，如突破此位下看1259一线，上方压力位1270.



因凌晨有美联储的利率决议，市场方面交投可能会变的较为谨慎，静待加息之后给出的方向。届时杨逸庆也会看线解盘，有问题可找到杨逸庆详.谈。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！​



原油方面：



下午四点左右，市场公布了OPEC月报，月报显示非欧佩克国家与欧佩克国家5月原油产量小幅度提升，加之美国原油出口增加，利空原油，导致原油短线走低。不过随着世界市场原油需求增加，加之今年欧佩克国家减产协议履行率为96%还算是可以接受。沙特老大也在减产已经缩小出口。对原油也是有一些提振。原油具体的走势如何，还得等晚上EIA数据的公布后指引方向。



行情分析：



小时图K线一直在布林带中下轨直接运行，行情偏弱势，不过4小时布林带缩口已经形成，今天的走势在EIA前应该会以震荡为主。本次EIA对原油后市的走势将有一个引导的作用，毕竟原油在上周大跌之后已经反弹修整了4日，如果本日不能借助EIA反弹破47阻力，那么必定会再次下探破新低。



原油晚间操作思路：



此时原油多空双方激烈厮杀，维持在46美元这个整数关口展开争夺战，总体趋势仍然呈现下行格局，小时级别图K线与均线相互缠绕焦灼，后市有继续下探的可能。杨逸庆朋友圈yyq4818​建议上方46.3-46.5进空，目标看45.8-45.5，带好止损。多单的话，45.9美元附近可进多，目标46.6-46.8，止损45.6美元。



原油后市分析：



油近期围绕底部45-47一线震荡调整，趋势上自52一线回落，目前日线级别仍然是偏空的态势，短线下跌的力度有所减缓，从日线级别来看，有形成筑底的迹象，四小时线多空争夺较纠结，基本面来看，欧佩克的减产力度一直是市场所担心，那么随着页岩油的产量在持续增加，这无疑将会打压油价，今日凌晨的API数据再次录得大幅增加，使得油价再次回落，目前走势偏空运行，近期的思路不变，关注区间45-47的震荡调整，在此区间内高空低多即可，突破则将会打开上下的空间，多空将明朗，后市将会再次走趋势行情。



原油现价45.92的多单继续持有，欧盘开盘并没有引起原油的行情变动，一直处于窄幅震荡，先看美盘开盘后的走势，今日重点关注晚间原油EIA，数据出来之前杨逸庆会提前给出具体的操作建议，如有需要可关注公盅浩‘杨逸庆’获取第一手策略。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！​





