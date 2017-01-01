言智权：6.14当原油再遇EIA，面对干扰减产怎奈何 [复制链接]

言智权：6.14当原油再遇EIA，面对干扰减产怎奈何





北京时间周三（6月14日）美国石油协会（API）公布数据显示，6月9日当周API原油库存意外增加275.3万桶，预期减少295.5万桶，前值减少462万桶。数据公布后，油价短线下跌约0.5美元。API报告显示，美国上周原油库存增加275.3万桶至5.114亿桶。









API数据显示原油库存大幅增加逾200万桶、汽油库存也意外上升，这无疑打击了欧佩克的减产效果，油价很快面临抛售压力，美布两油在数据公布后5分钟内便双双大跌近0.5美元；因为此前市场预期库存至少应该是略微下降的，夏季出行高峰汽油需求应该很高，但很显然数据令人失望



原油行情分析——



那么今日早间4.30分API数据出炉，美国上周原油库存增加275.3万桶至5.114亿桶，进口增加78.8万桶/日至860万桶/日。数据对于原油呈现利空形态，原油扩大跌幅，跌破46美元/桶关口。 （ 薇イ言：yzq1660 ） 原因有二，其一此次的下跌的主要由于美国页岩油的增产过于库存担忧才导致油市多头头寸遭到抛盘，一蹴而就使原油重挫45.20一线关口，其二欧派克以及俄罗斯似乎并未放弃减产的念头没那么力挺多头依然很强，支撑原油。







4小时线，原油的走势也是一个明显的区间震荡形态，高位没有突破前日高点，小时线形态也是一个明显的探底回升的走势表现，最低点还是在美盘时间段的回撤中触及45.60一线的低点后再次拉起来，最高点也是直接上行至布林带上轨一线于46.50一线。当前的价格也是在布林带中轨一线整理，且MA5和MA10均线也都是聚集于此，且布林带三轨也都是一个持平的整理形态，因此在短期周期来说油价的技术面形态还是需要关注布林带上下轨的突破情况，短期之内可做区间看待。综合来讲智权建议可先低空入场。



原油操作建议——



46.80，空单进场，目标45.80、45.50；止损位47.00。



（因文章推送需审核等原因，无法实时更新策略，请投资者仔细观察三思而行。如有需要敬请关注yzq1660。本文撰于2017.6.14/文/言智权）









操盘交易铁律与君共勉！



1、到了止损位,严格执行止损价位,不管以后看这张单是否平得错或对；



2、亏单平仓后,绝不反手,调整好心态后再分析入市；



3、浮赢加仓失败后,严格遵守“赚一万元不走,到赚最后一分时必走”的补救原则；



4、当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市做单,平息喜悦心态后再作分析入市。



我立志做好一个专业交易者。首先我必须是以个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，我不能够感情用事。



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