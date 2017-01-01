[技术分析] 程紫曦：6.14原油多头强劲晚间EIA如何布局？原油走势分析及操作 [复制链接]

程紫曦：6.14原油多头强劲晚间EIA如何布局？原油走势分析及操作



其实人生是一场博弈，我们随时都在较量。有时候，是眼泪清晰了我们的视线，是困苦拓宽了我们的心胸。一时的输赢并不重要，重要的是我们在重重的博弈中，不要让市场迷失曾经的自己。不要在意脚下的那些坎坷，它们都是铺垫你生高度的基石。



程紫曦：晚间EIA为原油迎来新的契机

OPEC公布月报显示，5月OPEC总产量增加33.6万桶/日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高，为3214万桶/日，主要是获得减产豁免权的尼日利亚和利比亚，产量合计增加35万桶/日。不过，该水平低于去年四季度的日均产量，当时的日均产量在3300万桶以上，也低于去年11月减产协议规定的新产量目标（3250万桶/日）。

不过，OPEC月报对全球原油市场实现平衡的前景表达的乐观看法。OPEC指出，经合组织国家原油库存在2017年录得首次四个月连续下降，该趋势料将在下半年持续，并认为2017年全球原油消费增加至9637万桶/日。

油价受OPEC月报打压，刷新日低，不过，沙特油长法利赫表示，在接下来的三周内，供应削减将进一步加快，又推动低位多头入场。这也彰显了油价在逼近45美元/桶低位水平，市场不愿过分打压油价。

美国石油协会API数据显示，截至6月9日当周，美国原油库存意外大增275万桶至5.114亿桶，预期减少245万桶；汽油库存也大幅增加179万桶。油价在数据后大幅下跌，回吐了纽约盘的大部分涨幅。



程紫曦总结：从近期API和EIA数据后油价截然不同的反应来看，凌晨油价对API数据的激烈反应，若今晚EIA数据显示原油库存并没有增加，油价可能迎来更为猛烈的反弹。另外，今日国际能源署IEA还将公布月报，值得关注。当前油价处于低位震荡走势中，回调将可能提供更好的入场机会。



程紫曦：原油技术面

原油从日线图来看，高点下降，低点创新低的空头趋势不变，但是前期在45.5一线，也就是前期低点位置受阻反弹，空头力量减弱，多头力量加强，日线一路小阳上升，虽然目前依然偏空运行，但是这里不排除筑双底进行反弹的可能性；从4小时图来看，多空分歧颇大，正在进行区间整理，从基本面来讲，原油毕竟不是白菜，加上美联储将加息三次，对原油的价格形成支撑，上方关注47一线阻力，近期的操作上看区间震荡调整，关注45-47的区间破位情况，程紫曦czx485建议晚间操作上以不破45一线逢低多为主，以高空为辅。



原油操作策略：

1、建议上方46.8附近空单进场，止损47.3上；目标46.2-45.8附近；

2、建议下方45.6附近多单进场，止损45.2下；目标46.3-46.8附近；



程紫曦：晚间EIA预测及如何提前布局？

今晚笔者预测小幅利多，原油今晚会出现先涨后跌的趋势，回调我们大胆做多，下方迟迟未跌破45美元强力支撑位置，说明晚间油价会出现反弹上涨。

第一波：数据未公布前油价如果维持45.80-46.0美元区间时，我们可以布局多单进场，抓一波上涨的利润，不破阻力直接选择出局。

第二波：数据公布后，我们看EIA库存数据的情况，决定上涨的力度，是否需要出局多单，反手抓第二波数据的利润，在46.60-47美元区间空单进场，止损放在47-47.30区间，见好就收。

第三波：行情稳定后，油价维持在45.50美元附近，可以考虑直接多单进场，看反弹，止损放在45.0位置，抓上方反弹的利润空间。



程紫曦czx485：对于一艘没有航向的船来说，任何方向的风都是逆风。如果你不知道在这个市场中你要到哪儿去，那通常你哪儿也去不了。凡事预则立，不预则废。言前定则不跲，事前定则不困，行前定则不疚，道前定则不穷。树的方向，是由风决定。所以前景迷茫的朋友，或许你只是缺少一个好的领路者。







