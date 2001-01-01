[技术分析] 杨逸庆：六大黄金投资必备分析技巧附6.14伦敦金晚评 [复制链接]

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全球金融市场今日将迎来名副其实的“超级日”，重头大戏无疑是美联储利率决议，外界几乎一致认定美联储将实施加息行动，但这并不意味着本周会议没有其它看点，投资者将寻找后续加息以及缩表方面的重要线索，考虑到耶伦将召开新闻记者会，市场注定会迎来巨大波动。

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值得注意的是，在美联储决议出炉之前，市场首先要迎来两份超重量级的经济报告——美国CPI和美国零售销售，投资者可能在加息决议之前提前感受一场“风暴”；若美联储声明或者耶伦措辞较为鸽派，可能打压外界对美联储年内再次加息的预期，从而对美元走势打压；相反，若美联储措辞鹰派，则可能推动美元进一步反弹。



就目前的美国疲软的经济数据和不确定性的特朗普**来看，黄金长期有上涨的需求，这使得此次利率决议显得有些像过去的三月加息一样，三月加息前市场也如现在一样，三月加息预期也几乎确定加息，但是当时后续也是受到特朗普政策的不确定性影响导致加息后黄金不断上涨，而今的行情不仅仅是不确定性的特朗普政策还要加上疲软的经济数据，这也使得黄金后续看涨的可能行增加。



伦敦金分析：



本周黄金整体波幅区间不大，基本围绕1260-1270区间震荡，主要是基本面上没有出现大的消息刺激，加上市场均在等待今日凌晨后的美联储利率决议，导致市场交投谨慎、清淡；隔夜黄金下探回升，金价美盘触低1259一线后止跌反弹，美盘后市上涨收盘，日图最终录的一根十字星阳K线；今日亚盘，金价小幅上探1270美元后承压，当前区间走的不大，趋势表现小幅回落中，短期下方支撑留意1265，其次1260分界点支撑值，上方压制关注1270关口，突破则延续看涨至1275、1280美元；



日图上看，黄金在4连阴下跌后，昨日首次转阳发展，打破日图连阴下挫格局，短期黄金弱势调整节奏可能被打破，鉴于日图止跌转阳，再加上美联储临近加息，行情买预期卖事实，不排除黄金会借着此次美联储加息重新回归上涨趋势，那么今日黄金思路就需谨慎看跌了；此外黄金反弹力度超过下跌区间的话，很可能是一个反转的信号，而1259可能成为本周的低点位置了，今日操作上杨逸庆朋友圈yyq4818​建议依托1260支撑看涨，破位顺势跟进，重点留意凌晨2点的利率决议公布结果。

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一、长周期形态比短周期形态更重要



短周期的走势是在相对较小的区间中运动的，也容易受到各种各样因素的影响而随时变化。所以，投资者把握黄金价格的短期走势难度较大，容易陷入繁多的影响因素中而迷失方向。



如果在分析短周期黄金价格走势前对长周期的走势有一个透彻的认识，做到胸有成竹，那么投资者就可以俯瞰短期走势，抓住主要矛盾，做出正确的分析判断。用长周期看趋势，比如用日线看大的趋势，5分钟、15分钟做日内短线。



二、位置比形态更重要



深入研究技术分析会发现，技术分析有无法的法则。但如果这些法则不结合位置形态来分析，那么这些法则就都成了空中楼阁，没有任何的意义。



如“三角形”形态是一个非常经典的中继形态，意味着价格整理后可能沿着此前趋势进一步运行，但如果在黄金价格的高价区出现一个“三角形”形态，那么成熟的投资者宁可退出市场观望，也决不会相信此形态。



为“在高位最可能出现头部，在低部最可能出现底部”是最朴素也是最有效的投资规律。在阻力线下方的位置、在支撑线上方做单，止损就放在强支撑线下(做多)，或阻力线上方(做空)



三、市场方向比位置更重要



“黄金价格的高低不重要，黄金价格的趋势才是最重要的”。也许黄金价格已经达到很高或很低的区域，但只要投资者能够准确判断黄金价格的趋势，就仍然可以买进或者持有。



投资者要分析的最重要的，最难的就是分析市场的走势方向。对于短线投资，进场的时机跟黄金价格的高低没有什么必然的关系，相对黄金价格在高位波动，下周期黄金价格还是向上升，还是可以做多，而不是因为黄金价格高而做空。



四、市场行为包含一切信息

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“市场行为包含一切信息”这句话形成了技术分析的基石。除非完全理解和接受这个第一前提的重要性，否则其他前提的意义不大。



所有技术分析人士真正主张的是，黄金价格行为应当反映供求关系的变化。如果需求大于供给，价格应上涨。如果供给大于需求，价格应下跌。这种行为是所有经济预测和基本预测的基础。



所以，技术分析人士把这句话倒过来得出结论，如果价格上涨，那么无论出于什么具体原因，需求必定超过了供给，而且基本面必定看涨。如果价格看跌，那么基本面必定走熊，盘面是对的。



五、技术分析预测与基本面分析预测



技术分析主要研究市场行为，而基本面分析则专注于导致价格上涨、下跌或持平的供求关系的经济力量。基本面分析检验所有影响市场价格的相关因素，以确定市场的内在价值。



内在价值就是根据供求规律基本面所表明的某物的实际价值。如果这个内在价值低于当前的市场价格，那么市价就过高，应该卖出。如果市价低于内在价值，那么市场就被低估了，应该买人。



这两种市场预测方法都试图解决同样的问题，即确定价格可能运动的方向。它们只是从不同的方向处理问题。基本面分析人士研究市场运动的成因，而技术分析人士研究其结果。



六、价格呈趋势运动



趋势的概念对技术分析来说绝对必要。将一个市场的价格行为绘制成走势图的全部目的就是要在趋势发展的初期确定它们，从而达到顺势交易的目的。



事实上，黄金投资技术分析中使用的大部分技法本质上就是趋势跟随型的，这意味着它们的意图是确定并跟随现存的趋势。价格呈趋势运动的前提有一个必然结果--运行中的趋势更可能会持续而不是反转。



以上是逸庆八年多总结的六大黄金分析技巧，即使工作再忙也不要忘记学习，最后，杨逸庆朋友圈yyq4818​提醒广大投资者，入市有风险，下单需谨慎。