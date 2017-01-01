6.14重点关注EIA，原油/白银操作建议及分析策略 [复制链接]

导语：我想解套，我想回本，我想赚钱。我想先了解，下次再合作，明天再合作，单子出了再合作，我考虑考虑、我问问老公、我问问老婆，然后失踪了……其实真的不用这样，我们合作不强买强卖，账户你自己操作，获利到你自己账户！你相信我们，我们给你一个满意收益，不相信可以理解。你刚好需要，我刚好专业，仅此而已！别人都在赚钱了，而你呢？



现货原油日内行情分析：

原油暂时都等不到47一带遇阻回落，经过连续几天低位震荡，行情既没有继续下跌，也没有反弹吞没上周EIA数据大跌，然后过了一周又迎来了今天的EIA数据，按照这两天的震荡波动，白天预计原油不会有大动作，然后EIA数据才能重新出方向，原油现在价格刚好受阻50.2开始的下降趋势线，本周高点46.6一带是行情阻力，同时这里也是上周EIA大跌之前的低点一带位置，日线已经长时间十字收线，接下来看数据能不能推动行情前进，白天依然是震荡，参考前面两天的区间，45.5-46.5高空低多操作，然后等美盘EIA数据指引。 现货原油日内交易策略：原油白天45.5-46.5区间操作即可！（重点关注晚间EIA数据择方向） 现货白银日内行情分析： 白银和黄金能够见底上升，现在小时线上金银都有些止跌迹象，能否如期上升则要看加息后的反应，所以这里不过多的赘述，只说操作层面上的东西，反正就是白银第一批先行进场，然后黄金则白天区间操作，凌晨我们再根据今天的情况来制定操作策略，短线操作白银也尝试低多一次，价格16.7-8区域，带个相对较小的止损，因为经过昨晚小反弹，今天肯定跌不到哪里去，那么最终还是加息决定方向，那就没有必要大止损，数据行情用小止损搏大收益。 现货白银日内交易策略：白银16.75多，止损16.5，目标17.3！



相信不少投资者，多多少少都看过很多关于套单如何解套，如何控制风险等等。那么为什么还是会亏损呢,还会套单呢？下面就为大家讲解一个原因，希望您能认真的读完 第一：套单了怎么办？很多投资者在被套单过后，心里就开始发慌，着急，开始不停的问多个老师意见，会不会涨回来或跌下去。在他们问的过程中早已经错过最好的补救时机了。这就是为什么跟我做单的朋友，我一定要让他先学习，学会自己判断的原因。 第二：怎么解单？就是你在锁单后要选择适当的时机把这个锁给解掉，即把两个单分别平掉，如果永远不平仓，虽然账户上显示的是亏损不变，但除了要承担隔夜单的利息外你后面的操作也会受到影响。解单有两个难点：即解单的点位和时间。在什么样的点位和什么时候解单将直接影响到你账户的盈亏。简单来说：点位最好是找破位，时间一定要找行情方向明朗时。对一般的投资者而言，对点位和时间的把握可能会非常不易，



