[荐股专贴] 妖股涨停透露一大机密   [复制链接]

今天大盘在上证50等蓝筹股下跌的带动下，两市大盘小幅低开，随后保险、银行、地产等蓝筹股全线下跌，带动大盘一路走低，多方全天毫无还手之力，上午，昨天强势的锂电池纷纷走强，但对大盘拉动作用不大，对人气起到了一定的刺激作用，两市个股全面活跃，老妖股特力A、煌上煌涨停，下午特钢拉升，西宁钢铁、抚顺特钢纷纷拉出直线，但雄安板块全线大跌，带动大盘再创新低，至发稿时，沪市以下跌26点报收，盘面上，两市个股跌多涨少，东亚自贸、百元股、西藏板块、航空、石墨烯、交通设施等板块涨幅靠前；保险、阿里概念、保障房、电器仪表、智能机器等板块跌幅靠前，两市共37只个股涨停，7个股跌停，创业板基本以平盘报收，走势强于主板。

大家好 这个是我的炒股的些经历 我是一个北京的小企业家 自从2016年跟朋友炒股到现在可能我输了几百万了



刚好有一天遇到股友介绍 我进去股吧看一下 我点了一个帖子一看有股友在介绍一位老师介入的股票很不错的



一开始我也是一位是在宣传 所以我也没有太在意 让我没有想到我老婆也看到了 感慨是介入的时候我老婆也不敢跟我说



只是跟我说他有一个股友每天介绍一只短线拉升当天都是拉升到6%以上的



后来我注意关注我老婆说的每天那只股票 没想到果真都能拉升到6%只8%以上的



我才问我老婆你那个朋友给你那个朋友给你推荐的 我老婆才说是前段时间在股吧看见别人介绍



他拿了5w元介入了这位刘先生 我问他是那个刘先生他才说是你自己在股吧看到股友推荐那个



真让我吓了一跳 果真股市有高人 所以我就直接去介入这个刘先生的拉升股 经过我跟老师交流这段时间都有回本一些钱



所以我想把高人介绍各位股友认识一下 这是老师合作加v芯 wpbb566 只要你们有缘就能加上老师





前期观点：上证50在2545点附近已经见到短期高点，后期将回调回踩2450点附近，沪市大盘在周一到周三都是调整期，回踩的低点在3120点附近，周四开始，大盘应该开始反弹，反弹的高点先看3170点附近，只要放量突破3170点，大盘有望上攻到3200点附近。

结果，上证50自我们提示见顶以后已经连续下跌两天，今天最低2471点，后期回踩2450点附近几成定局；沪市今天最低3125点，基本接近我们提示的低点3120点附近，所以，我们今天开始建议大家加仓做多，持股待涨！

每次行情弱势，市场没有热点时，老妖股特力A、煌上煌都要活跃一把，上次活跃的时间是在2016年6月23日，特力A连拉4个涨停，大盘见到了2800点附近的低点，随后大盘反弹到了3300点附近，这次上证50开始调整，管理层限制炒小炒新，市场没有热点，于是老妖股特力A、煌上煌再次成妖连拉涨停，这次大幅拉升可能又在酝酿一大机密，那就是大盘有望在3100点附近见底，后期大盘将上攻到3200点附近，只要能站上3200点，大盘有望再次上攻到3300点附近。

昨晚保险有利空，再加上该板块最近涨幅较大，今天相关个股全线回调，中国太保领跌，中国建筑、中国人寿、新华保险、保利地产等相关板块全线大跌，这个板块也是上证50指数回调的主要原因，但考虑到市场是上证50和题材股构成了跷跷板效应，后期上证50应该还有反弹的机会，但短期再创新高的概率不大，所以，大家追高需谨慎。

技术上，今天大盘阴包阳，显示大盘后期还有调整，大盘还将回踩3120点附近，不排除回踩3100点附近的支撑，但考虑到明天美联储加息的靴子落地，本月21日A股拉入到MSCI的概率超过60%，对大盘蓝筹股构等成利好，届时大盘应该还有反弹，所以，建议大家持股为主。













