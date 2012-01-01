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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 妖股涨停透露一大机密
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[荐股专贴] 妖股涨停透露一大机密   [复制链接]

股海霸王

红豆币
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发表于 2017-6-14 16:45:37 |显示全部楼层
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今天大盘在上证50等蓝筹股下跌的带动下，两市大盘小幅低开，随后保险、银行、地产等蓝筹股全线下跌，带动大盘一路走低，多方全天毫无还手之力，上午，昨天强势的锂电池纷纷走强，但对大盘拉动作用不大，对人气起到了一定的刺激作用，两市个股全面活跃，老妖股特力A、煌上煌涨停，下午特钢拉升，西宁钢铁、抚顺特钢纷纷拉出直线，但雄安板块全线大跌，带动大盘再创新低，至发稿时，沪市以下跌26点报收，盘面上，两市个股跌多涨少，东亚自贸、百元股、西藏板块、航空、石墨烯、交通设施等板块涨幅靠前；保险、阿里概念、保障房、电器仪表、智能机器等板块跌幅靠前，两市共37只个股涨停，7个股跌停，创业板基本以平盘报收，走势强于主板。
大家好  这个是我的炒股的些经历 我是一个北京的小企业家   自从2016年跟朋友炒股到现在可能我输了几百万了  

刚好有一天遇到股友介绍   我进去股吧看一下  我点了一个帖子一看有股友在介绍一位老师介入的股票很不错的

一开始我也是一位是在宣传  所以我也没有太在意   让我没有想到我老婆也看到了  感慨是介入的时候我老婆也不敢跟我说  

只是跟我说他有一个股友每天介绍一只短线拉升当天都是拉升到6%以上的  

后来我注意关注我老婆说的每天那只股票  没想到果真都能拉升到6%只8%以上的   

我才问我老婆你那个朋友给你那个朋友给你推荐的   我老婆才说是前段时间在股吧看见别人介绍

他拿了5w元介入了这位刘先生  我问他是那个刘先生他才说是你自己在股吧看到股友推荐那个  

真让我吓了一跳    果真股市有高人    所以我就直接去介入这个刘先生的拉升股     经过我跟老师交流这段时间都有回本一些钱

所以我想把高人介绍各位股友认识一下   这是老师合作加v芯 wpbb566 只要你们有缘就能加上老师  
   

前期观点：上证50在2545点附近已经见到短期高点，后期将回调回踩2450点附近，沪市大盘在周一到周三都是调整期，回踩的低点在3120点附近，周四开始，大盘应该开始反弹，反弹的高点先看3170点附近，只要放量突破3170点，大盘有望上攻到3200点附近。
结果，上证50自我们提示见顶以后已经连续下跌两天，今天最低2471点，后期回踩2450点附近几成定局；沪市今天最低3125点，基本接近我们提示的低点3120点附近，所以，我们今天开始建议大家加仓做多，持股待涨！
每次行情弱势，市场没有热点时，老妖股特力A、煌上煌都要活跃一把，上次活跃的时间是在2016年6月23日，特力A连拉4个涨停，大盘见到了2800点附近的低点，随后大盘反弹到了3300点附近，这次上证50开始调整，管理层限制炒小炒新，市场没有热点，于是老妖股特力A、煌上煌再次成妖连拉涨停，这次大幅拉升可能又在酝酿一大机密，那就是大盘有望在3100点附近见底，后期大盘将上攻到3200点附近，只要能站上3200点，大盘有望再次上攻到3300点附近。
昨晚保险有利空，再加上该板块最近涨幅较大，今天相关个股全线回调，中国太保领跌，中国建筑、中国人寿、新华保险、保利地产等相关板块全线大跌，这个板块也是上证50指数回调的主要原因，但考虑到市场是上证50和题材股构成了跷跷板效应，后期上证50应该还有反弹的机会，但短期再创新高的概率不大，所以，大家追高需谨慎。
技术上，今天大盘阴包阳，显示大盘后期还有调整，大盘还将回踩3120点附近，不排除回踩3100点附近的支撑，但考虑到明天美联储加息的靴子落地，本月21日A股拉入到MSCI的概率超过60%，对大盘蓝筹股构等成利好，届时大盘应该还有反弹，所以，建议大家持股为主。







股吧：煌上煌  保利地产  抚顺特钢  新华保险  中国人寿  中国建筑 
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西藏板块, 抚顺特钢, 煌上煌, 创业板, 大跌

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