邹瑾伶：6.14EIA美联储一相逢翻仓盈利不是梦，黄金原油操作建议 [复制链接]

邹瑾伶：6.14EIA美联储一相逢翻仓盈利不是梦，黄金原油操作建议



转眼六月，今年小半年的时间已经过去了，你是亏损呢？还是盈利呢？是否还坚持着刚刚进入这个市场的初衷呢？可能每个投资者刚进入这个市场的时候都是抱着一夜暴富的思想进来的，但是事实是否真的是这样吗？答案是否定的，没有天上掉馅饼的好事，一夜暴富也是痴人说梦，只有稳健的盈利，才能在这个市场上长期的生存下去，心态决定一切，不要为已经走过的行情而懊恼，那些都是没有用的，古人云：留得青山在，不怕没柴烧，只要你还没有放弃这个市场，就以崭新的面貌来迎接下一个明天！最后对大家说一句，不管你是亏损，还是获利，获利的朋友请继续，亏损的朋友也别放弃，不以物喜，不以己悲，不要为昨天的获利而沾沾自喜，也不要为今天的亏损而垂足顿首，或许明天这两者就会互换，所以认真对待每一个交易日。



黄金行情回顾



看似昨天黄金涨涨跌跌的波动很活跃，实际上还是在区间震荡没能走出区间，1258附近的支撑都没能有效下破，市场无非就是由上涨、下跌、横盘转变的，而现在的横盘就是在酝酿新一轮的单边。昨日早间1266一线布局了空单，目标首先看到62附近，欧市盘中，金价回落最低1261美元附近，空单小幅获利，因此笔者安排实仓获利减仓，剩余仓位继续继续持有博1260附近的止盈位；至晚间美市盘初，金价反抽1264附近后加速下滑，一度跌穿1260关口，剩余空单在60一线全部获利出局；恭喜跟上操作的朋友。我希望有更多的朋友参与进来。这个市场我不能承诺百分之百的盈利，但是，我相信通过大家的努力，大家对我的信任，这个市场就能做到更好。



消息面解读



今晚或许会成为大家的一个不眠之夜，众所期待，周四凌晨2点将公布美联储最新的利率决定，根据最新的观察消息显示：美联储6月至少加息25个基点的概率为100%；9月进一步加息25个基点及以上的概率为26.7%。瑾伶表示根据内部规定，美联储集体议息的前10天为静默期，期间美联储官员不能发表公开讲话，美联储也将暂停发布文件与统计数据，原定6月6日、由美联储统计发布的LMCI亦因回避静默规则而改至本周五公布。美联储加息是影响黄金走势的首要因素，一向是我们关注的重点，而加息的确定意味着美国经济的强弱，以美元计价的黄金会产生大幅波动，日内短线40%-50%的收益空间极有可能，还会造成长线300%的收益机会，波段进场或者趋势操作均有机会，现在只需要跟上布局，等待行情机会到来，就可以很好把握美联储加息行情。



瑾伶观点



除却这个众人期待的美联储利率决议之外，还有两件事牵动着市场神经，即英法两国的政局走向。想必大家都知道在前一段时间里，法国和英国都进行了大选，最新举行的法国议会选举结果显示，法国总统马克龙阵营以32.6%的得票率大幅度领先，有望稳获国民议会议会绝对多数地位。不过，同法国“小马哥”一路春风得意形成鲜明对比的是，英国首相特蕾莎·梅的日子则显然并不好过。在上周大选遭遇滑铁卢后，“梅姨”本周是否能顺利组建新zheng.fu依然前景不明。英法两国政坛的一举一动，很可能在本周再度牵动黄金价格走势的神经！所以说看消息除了加息这一件事情之外，还有更多数据也不可忽略。



黄金走势分析



小时线，黄金价格昨日的走势亚盘下行，欧盘破底，延续的美盘也是一个打破低点的弱势表现，最终的黄金价格也是一个快速打破1260一线的弱势形态，不过也仅仅止步于1258.50附近，随后的走势也是慢性的强势上行走势，一度上升至早间的下跌点，以至打破日内高点最高点也是反弹至1268.50一线；因此就昨日形态来说1260一线还是存在较强的支撑位，瑾伶在昨日的黄金策略中也是对1260一线做了过多说明，本预计黄金在此线就会有挣扎性的反弹，因此也给出1260布局的多单计划，从最终的走势来说，昨晚的多单已经是完美止盈。当前形态价格已是突破布林带中轨单三轨已是明显的持平走势，因此在小时线看继续为一个区间整理形态短期关注上下轨的突破情况即可。



日线，黄金价格历经V形反转最终也是录得阳柱十字K线形态，而后夜的反弹也是抹平日内的跌幅位置，当前技术面形态说MA5下穿MA10的形态依旧延续性表现，MACD指标依旧在0轴之上的死叉形态，那么就日线形态来说黄金还是继续弱势空下表现，但是昨日的凌晨反弹也不得不让我们在一次关注1260的支撑力量，所以今日在美联储利率决议公布之前，瑾伶认为还是一个定义为区间的操作，上方的压制依旧是本周甚至周末一直强调的1270和1272的压制点，而短期支撑理应1260，以此来做技术面参与计划；最后凌晨2点的利率决议也是一个对黄金的关键指引点，需重点关注。



黄金操作建议



1、建议不破1270附近做空，止损4个点，目标看1262附近；破位持有



2、建议不破1262附近做多，止损4个点，目标看1270附近；破位持有



原油消息面



周三（6月14日）亚市盘初，油价大跌1%。WTI原油7月期货交投于45.95美元/桶附近，跌幅约为1.10%；布伦特原油8月期货交投于48.27美元/桶附近，跌幅约为0.92%。OPEC月报显示OPEC5月原油产量回升，美国API原油库存意外录得大增以及美国原油出口飙升等因素均令市场对全球原油供给过剩的忧虑情绪加剧，这无疑打击了欧佩克的减产效果，油价很快面临抛售压力，美布两油在数据公布后5分钟内便双双大跌近0.5美元;因为此前市场预期库存至少应该是略微下降的，夏季出行高峰汽油需求应该很高，但很显然数据令人失望。



原油技术分析



从日线图来看，高点不断下降，低点持续创新低，大空趋势不变，但是前期在45.5一线，也就是前期低点位置受阻反弹，空头力度开始减弱，多头力量加强，日线一路小阳上升，虽然目前依然偏空运行，但是这里不排除筑双底进行反弹的可能性；从基本面来讲，美联储将加息三次，对原油的价格形成压力，短线4小时中，连下几根阴柱也是代表了空头的强势，且上方压制重重，46.5-46.8区间压制性，足以压制反弹力度，而当前来说MA10和MA5依旧是处于死叉的空头形态表现，因此就大趋势性来说油价还是更加偏向弱势一点，下方关注45.2、45.5一线的支撑，上方则需重视46.2以及日内高点上46.5的压制，操作上依旧以反弹空为主。重点关注晚间EIA库存数据的公布值！



原油操作建议



1、建议回调45.5附近做多，止损0.3美元，目标看46.5美元；



2、建议反弹不破46.5附近做空，止损0.3美元，目标看向45.6美元



策略都是总结出来的，对症下药而不是照搬，一次成功很容易，但持续成功就很难。凡是能稳定盈利的投资者，大多是能平静的对待交易中的成功与失败，盈利不骄傲自满，亏损不丧失信心。交易是一门“观阵、布局、用兵、制胜”的战略系统科学，又是融汇“洞察时局、战略决策、执行计划、完成交易”的市场行为科学。要看到、想到、做到、才能得到。与其临渊羡鱼，不如退而结网。失败并不可怕，只要没有放弃，勇往直前，胜利将不会太远。



因各平台点位差异，也因为网络发布的延时性，以上操作建议仅供参考，请做好风险控制，（老师微-信：Z1109jl）具体操作方案以瑾伶老师实时指导为准，公众号邹瑾伶。可搜笔者名片查看更多资料与文章。投资有风险，入市需谨慎。



