[技术点评] 黎简希：美联储加息靴子即将落地 卖预期或成黄金主导 后市如何操作? [复制链接]

黎简希：美联储加息靴子即将落地 卖预期或成黄金主导 后市如何操作?

美联储决议前夜，美元指数由于美国5月PPI影响跌破97关口，现货黄金则跌破1260美元/盎司，银价跌幅超过1%...在美元和黄金同跌之际，市场大概率会迎来美联储的又一次加息，这是今年以来美联储的第二次加息，距上一次加息仅仅相隔了3个月，投资人周三将聚焦美联储货币政策声明，以及对经济和通胀前景的评估。同时投资者也将关注美联储是否会就缩减其资产负债表计划提供新的细节。薇黎简希莘jian9434/扣扣：1727265087（长按可复制）实战喊单群188964664验证ljx







黄金作为全球通用货币，是避险保值的首选货物，对实事影响最为敏感，本次美联储加息市场将聚焦黄金行情。



上周金价在后半段行情连续暴跌，然而在金价跌破1270美元一线之后，跌势被大幅减缓，行情在1265美元一线持续震荡，然而隔夜金价突然探底触及1260美元，之后快速拉升回补跌幅，在目前市场谨慎的时候出现这样的行情，简浠薇莘jian9434/扣扣：1727265087推测是为了测试1260的支撑力度，经此行情，基本上推断市场行情想把金价维持在1260美元上方。



而从周三开盘后金价走势就能看出，金价再次在1265美元企稳之后，反而出现小涨看向1270美元。昨日的触底反弹很可能就黄金价格反转跌势的信号。



重点：谨防美联储出现鸽派加息



市场目前普遍预期美联储将在本周会议上宣布加息25个基点。不过有意思的是，当前交易员却普遍并不愿单单对加息的结果进行押注。相反，他们更愿意执行反向操作。因为在他们眼中，美联储本周看似更有可能进行的，将是以往屡试不爽的——“鸽式加息”!



所以简浠认为，虽然黄金在美联储决议之前难以摆脱“卖预期”的下跌模式，是不能排除美联储决议当天宣布加息之后，黄金反而出现“买事实”的可能性。也就是说，美联储官员会在加息前放出风声，市场已经提前消化了加息的结果。



在这种似是而非的数据公布前，黎简希建议投资者晚间在操作中，更加谨慎以待，因为依靠消息面出来的行情，走势将在一瞬间完成，尤其是本次消息面影响力并不小，一旦决策错误，没有相对成熟的应急措施，那么亏损爆仓也就是一瞬间的事，望投资者谨记，宁可小赚不做大亏方能在市场中长久存活下去，别说什么格局大小，在投资市场中，不小心谨慎，心再大，迟早就是被淘汰的命!若投资中有何不清楚的地方可联络黎简希薇莘jian9434/扣扣：1727265087为你解答。



北京时间周四(6月15日)02:00，美国联邦公开市场委员会将公布利率决议及政策声明，同时也将公布最新经济预期;北京时间周四02:00，美联储主席耶伦将召开新闻发布会。



黎简希：黄金6-14趋势分析及后市建议







黄金日线上，连续三天收阴线，并且阴线的跌幅也随着时间的推移在加大，空头的趋势较强。6月加息将在本周实现，市场上加息预期尽管在美国数据较疲软的情况依旧高涨，若加息将会对美元提振，对黄金进行打压，金价继续下挫，若不加息，黄金可能就此处进行反弹，反弹后黄金还将会下挫，因为日线级别总体来看，黄金依旧处于多头的趋势，就目前的三连阴还不能改变大的趋势。4小时图上，黄金的空头的趋势较日线来看明显，一直都是沿着下跌趋势线在下挫，K线上并没有明显的齐跌止稳的信号，黎简希就当从技术面来看，黄金还将继续下挫，短时间内难以改变。



黄金操作建议：



1、建议反弹1270附近做空，止损1273，目标1261附近;



2、建议回落1261附近做多，止损1258，目标1269附近



不论加息与否，对于行情，简希都会时刻关注，并在第一时间给予投资者技术面和消息面的支持。需要的投资者可以添加黎简希薇黎简希莘jian9434/扣扣：1727265087（长按可复制）实战喊单群188964664验证ljx



生活需要规划，投资更加需要计划，投资不是一朝一夕的事，只有严格执行，才能从中获利。怎样成为投资市场的获利者很关键。细想投资至今你盈利如何。成功都是留给有准备的人的，不要抱着那种什么准备都没有就像满载而归的侥幸心理，这样市场只会让你亏损殆尽，灰头土脸的离开它，做好充分的准备是进入投资市场的必修课。







文|黎简希 薇莘jian9434/扣扣：1727265087



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