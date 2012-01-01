6.14原油API利空，晚间EIA看空如何布局才能获利？ [复制链接]

6.14原油API利空，晚间EIA看空如何布局才能获利？

舍得做事，用心经营赢的是整个人生；多一份平和，多一点温暖，生活才有阳光。人是活给自己的，别奢望人人都懂你，别要求事事都如意。金融市场生存之道亦是如此，凡事要求单单精准，有波动就有操作者，相信在市场觉对走得不长远，而那些沉着稳健等待机会，一击击中者，才能走向成功。

早间API数据显示原油库存大幅增加逾200万桶、汽油库存也意外上升，这无疑打击了欧佩克的减产效果，油价很快面临抛售压力，美布两油在数据公布后5分钟内便双双大跌近0.5美元；因为此前市场预期库存至少应该是略微下降的，夏季出行高峰汽油需求应该很高，但很显然数据令人失望。随后关注22:30的美国EIA原油库存即可。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

原油，昨日亚盘震荡上行，欧盘行情开始下跌美盘最低到达45.5一线之后大幅反弹，油价在收盘之前最高到达46.5一线，但是由于凌晨公布的API数据原油库存意外增加275.3万桶，数据公布后，油价短线下跌约0.5美元后再次回落到45.8附近。原油已经连续四日都是走震荡行情，基本止住了前期的跌势有所企稳，由于修复期行情都是区间运行所以大方向并不明朗，目前市场上的消息并不利好原油，意味着原油后期可能还有下跌。

短线来看，原油仍然是要找高点开空，昨天在46.6位置的空单没有到，提前在46.3进场也是抓住下跌的利润，但是也没破位4.5,到45.2，说明下方支撑在45一线，那么要想打破这个位置就要看晚间EIA的影响，个人预期油价晚间仍然会继续走跌，但是油价真正打破现在的下跌行情，必须看47位置的突破情况。

日内原油策略：反弹46.2空，止损46.5，目标看45.5-45.2；

EIA来袭，数据行情如何操作？如何才能稳健获利？

很多投资者都只关注数据利多还是利空，但很多人都忽视了行情。谭老师一直都关数据和消息的关系，分析总结数据行情该如何操作：灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

1.消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，

2.走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这才是现货投资交易的根本，这也是谭老师文章里面试图传达给大家的稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本，盈利的源泉。

谭灿芸总结：很多人可能做不到有一个自己完善的交易系统，那么灿芸告诉大家一个可以简单使用的方法就是当技术面跟数据面一致的时候再入场操作这样准确率就很高，那很多投资者肯定又要问了谭老师那我会不会错过行情呢？灿芸在这里想劝诫各位投资者的是做单是为了赚钱，不是为了做单而做单，灿芸一直以来投资的理念就是宁可错过不可做错，稳健盈利才是投资的根本。

佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师