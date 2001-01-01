[技术分析] 程紫曦：6.14加息或反转黄金暴涨暴跌？后市如何操作？多单解套 [复制链接]



程紫曦：6.14加息或反转黄金暴涨暴跌？后市如何操作？多单解套



一个暂时失利的人，如果继续努力，打算赢回来，那么他今天的失利，就不是真正的失败。相反的，如果他失去了再战斗的勇气，那就是真输了。你叫的醒一个睡着了的人，却叫不醒一个装睡的人!



程紫曦：黄金将上演“过山车”行情

以当前的形势来看，美联储鸽派加息的概率还是较大，毕竟疲软的经济数据摆在眼前，尤其是本月爆冷的非农数据，令市场增加了美联储出现鸽派加息的预期。同时，疲软的经济数据也在一定程度上限制了美联储主席耶伦在加息之后的讲话内容，以她对经济数据的重视，想必鹰派腔调不会太过强烈，老调重弹的说词或许会再次上演。当然，无论是鸽派加息还是鹰派加息，对黄金的影响恐怕都会定调整个6月份的主行情中。即使地缘**风险依然存在，但随着时间的推移，风险事件都已逐渐消退，至少目前市场的重点放在美联储加息上，对风险事件稍有忽略，以至于，6月份的黄金行情主线，还得看美联储的脸色而定。



程紫曦总结：尽管在美联储加息落地之前，黄金依然难以摆脱卖预期的下跌模式，但我们不能排除美联储加息落地之后，黄金会上演买事实的可能。当然，前提条件是美联储会释放鸽派加息信号，若偏向鹰派加息，金价恐怕还会有所承压，即便买事实的行情出现，也会对金价的涨势大打折扣。wei：czx485；



程紫曦：黄金技术面

黄金日线图上在次录得一根中阴线，成三日连阴行情走势，金价进入中线调整阶段。行情指标上，布林带开始收口，均线行情指标偏下行行情走势，MACD线多头能量开始缩量，双线拐头开始下行死叉迹像，中期偏下行风险，4小时行情走势图上我们可以看到，布林带继续维持着开口朝下的趋势，行情依旧处于下行之中，价格位于布林带下轨一线整理，行情指标上快慢线双线继续死叉下行，绿色动能柱放量缩减，综合以上所述目前黄金短线上存在反弹的动能，但是趋势上空头还是占据一定的实力，从早盘反弹的力度来看，黄金仍然处于弱势整理。日内上方关注1270-1272一线阻力，下方关注1259一线支撑。



黄金操作策略：

1、建议上方1270-1272做空，止损1275上；目标1265-1260附近；

2、建议下方不破1259附近做多，止损1255下；目标看1264-1268一线；



程紫曦czx485：黄金多单解套策略

1、被套1272-1275附近朋友，如果行情有所回调，紫曦建议直接多单出局或者在走高至1273附近直接出局，目前来看，黄金走势仍然偏弱，考虑到部分投资者的资金情况，大家可以按照紫曦的思路来解套；

2、1275-1278被套的朋友，建议在行情回调的时候直接小损出局；

3、在1278上方点位被深套锁仓的朋友，可及时讯紫曦本人解套，我会根据实时仓位风险率来帮你分析，给出一套合理的解套方案。

非常理解黄金被套单的投资朋友的心情，明白你们内心的焦灼与不安。事实上，作为一名分析师，很希望用自己的经验与专业帮助你们，挽回你们的损失。当然，讲的再多也是给你解析一下具体思路，有人看过很多解套，依然还是解不了自己套。说的只是一个理念一个思路，具体的点位，具体的仓位大小，以及每个客户能承受的风险能力都是不同的。看到文章的朋友，只有你把你的具体情况跟本人说，我才能给你制定出具体的方案。解套只是现在要做的，更多还是想和投资者多沟通，解析做单思路，避免后期做单被套。



程紫曦寄语：经过人生的荒凉，才能抵达内心的繁华，真正的进步总是敢于战胜自我，永远不要为过去的事情后悔，永远不要为错失的行情抱怨。所有人无法选择回去的路程，却不得不面对眼前的问题。把过去的得失抛在脑后，调整自己的状态迎接每一次挑战。荣誉是对过去的肯定，而未来却依旧需要自我的鞭策，带着敬畏之心，用心踏过每一秒，所有的获利是多数人信任与肯定的结局！









