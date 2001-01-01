[技术点评] 李淼盛：API原油库存施压油价，无避险支撑黄金回吐 [复制链接]

美国5月PPI维持不变，通胀压力缓解



美国劳工部周二公布，美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平，预估为0.0%，4月为上升0.5%；美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%，预估为+2.3%。



数据还显示，美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%，预估为+0.2%，4月为上升0.4%；美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.1%，预估为+2.0%。

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OPEC月报令油市多头心寒



虽然OPEC在5月25日的会议上决定将减产协议延长9个月，但该组织周二公布的月度报告显示，OPEC 5月原油产量增长33.61万桶/日至3213.9万桶/日。5月产量达到去年12月份以来的新高，增幅创6个月最高。



据FX678观察，自5月份的OPEC大会以来，油价延续了长达三周的跌幅，跌势达到10%，这完全出乎市场的意料。沙特与俄罗斯联手拯救油市的举措遭到了投资者的质疑。



汇通网提醒：北京时间周三(6月14日)16:00国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告。投资者可据此进一步确认OPEC的原油产量水平和油市再平衡进度。



API原油库存大增施压油价



美国石油协会(API)北京时间周三04:30公布的数据显示，美国截至6月9日当周API原油库存增加275万桶至5.114亿桶，库欣原油库存下降83.3万桶，汽油库存增加179万桶，精炼油库存下降145万桶。API原油库存报告还显示，截至6月9日当周原油进口增加78.8万桶/日至857万桶/日。



知名金融博客零对冲对此评论称，上周公布的原油库存数据意外录得增加施压油价走低，而周三凌晨公布的API原油库存再次录得大幅增加(原油库存增加275万桶，预期为减少245万桶)，且汽油库存意外增加，令原油和汽油期货价格迅速抹去日内涨幅。

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黄金技术分析：黄金昨日早盘震荡，从午盘开始行情逐渐下跌，直至美盘最低到达1259一线，美盘之后行情有所反弹，昨日行情虽有下穿1260，但是并未有更多的下跌，目前只是虚破，今早开盘行情再次回到1266附近，技术面来看，黄金连续四日收阴之后在昨日收了一根阳柱，说明绿色能量有所减弱，目前金价在日线60日均线处受到支撑，今日操作下方还是看1260，上方关注日线10日均线1274的压力，预计今日行情还是区间震荡为主，具体操金价下跌主要是技术性的抛售导致的，但跌幅较为有限，因投资者在美联储为未来货币紧缩提供信号之前一些犹豫。具体策略李淼盛会在实盘内给出

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原油技术分析:原油昨日亚盘震荡上行，欧盘行情开始下跌美盘最低到达45.5一线之后大幅反弹，油价在收盘之前最高到达46.5一线，但是由于凌晨公布的API数据原油库存意外增加275.3万桶，数据公布后，油价短线下跌约0.5美元后再次回落到45.8附近。技术面来看，原油已经连续四日都是走震荡行情，基本止住了前期的跌势有所企稳，由于修复期行情都是区间运行所以大方向并不明朗，目前市场上的消息并不利好原油，意味着原油后期可能还有下跌。日间操作上我们还是关注46.6-45.0的区间破位，今日重点关注晚间的EIA数据.



黄金操作建议：1267多，目标1275，止损4个点。



原油操作建议：46空，目标45.2，止损0.4。