言智权：6.14现货黄金莫过纸上富贵空欢喜，心不定站不稳 [复制链接]

言智权：6.14现货黄金莫过纸上富贵空欢喜，心不定站不稳



9年了，现货市场的点点滴滴都在心中。看透了人性，揭穿了本质，也没有太多的浮华能左右情绪，慢慢的拓展属于我的盈利，静静的讲述现货界许多亲身经历却又无多少人知晓的真实故事。身边每一笔知晓的投资，身边每一位熟识的投资者的故事都让我感慨万千并受益良多。









赚钱快的我见过，电动车真的换成了奔驰车，最后亏得也比较快，奔驰车再回到电动车，也不稀奇。他们一波波的从身边迅速走来，又慢慢走开。少则一二人，三五万，多则七八人，数百万，快则两三月赌输洒泪，慢则三两年温水煮青蛙，越熬越惨，狂妄者则满仓多次日内搏杀，不论青红皂白，最后落得欠债逃逸，谨慎者则数日一搏，慢慢吃喝，最终非饥非饱黯然离开。



我不太喜欢纸上富贵空欢喜的事情，自己的成绩也不是最好，但整体风格就是比较稳。除去前年第7个月是亏损的，其他月份都是盈利的，在圈里论成绩只算中等，但稳定性算上乘。让我感触较深的是，大户区的14位大户现在只剩二位。一个是我，一个是刘前辈。我们都不算赚的多的，只能算稳的。我不太喜欢逆风而行，倾其所有只为搏得大家一笑，也有成功的。一时间名声大噪，不久便渺无音讯。后来才知道，受不了刺激疯掉了。终是在欲望的泥潭陨落，可惜一个天才！老人曾说：不怕慢，就怕站。一定有些道理。大家共勉。继续戒骄戒躁，一路稳步前行。









黄金行情分析——



黄金昨日窄幅震荡走势平稳，黄金价格基本维持在1266美元上方横盘运行，同时触及日内高位1270.27美元。美盘金价震荡下行跌破1260一线支撑，随后被快速拉起。本周四凌晨美联储即将公布最新利率决议，市场可能会出现和当初3月加息前夕一样的行情走势，当初3月加息前夕，金价也是在持续下跌，而随着加息落地，金价在最后触底反弹大涨。在美联储政策会议之前，市场上普遍认为加息的概率为100%;市场主流思想肯定是想等黄金跌至下方某支撑做多，从中获得更高利润。附图









从技术面来看，4小时线上布林带缩口，并突破了布林带中轨，附图上MACD双线已结金叉，红色能量柱开始放量，但整体来看仍是偏弱的局势，下方支撑仍重点关注1259附近支撑情况，智权观察到前期突破1259之后迎来强势反弹，而目前再次回踩也将成为多空关键分水岭，1259若无法守住，那金价将会回归到1240附近。上方关注1270以及1280两道压力。1小时红色动能柱已经开始缩量。智权认为，在加息靴子真正落地之前还会有继续下探的风险，在操作中继续高空为主。但是智权也要提醒大家不要过于的看跌金价。



黄金操作建议——



建议上方触及1271附近空单进场，止损1274，目标看到1264附近，下破看1259一线；



（因文章推送需审核等原因，无法实时更新策略，请投资者仔细观察三思而行。如有需要敬请关注yzq1660。本文撰于2017.6.14/文/言智权）



操盘交易铁律与君共勉！



1、到了止损位,严格执行止损价位,不管以后看这张单是否平得错或对；



2、亏单平仓后,绝不反手,调整好心态后再分析入市；



3、浮赢加仓失败后,严格遵守“赚一万元不走,到赚最后一分时必走”的补救原则；



4、当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市做单,平息喜悦心态后再作分析入市。



我立志做好一个专业交易者。首先我必须是以个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，我不能够感情用事。



我是言智权薇イ言：yzq1660，任何布局策略，实时解套我们都有，不为别的，就因为你刚好需要，我正好专业，仅此而已。你若三顾智权，智权必辅君大业有成。



