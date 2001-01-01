[技术分析] 杨逸庆：华通铂银.亚商银、九乾银、兴蜀银6..14日内策略 [复制链接]

做投资的一定是要张弛有度，恰到好处，不贪婪、不恋战，不杯弓蛇影，不人云亦云，才不会身陷被动。俗话说，隔山的金子不如在手的铜，每一笔交易在没有出局之前所有的账面盈利都只是个数据，只有出局了结之后才是真金白银，所以无需对行情的波动想入非非，我只在乎我能抓住多少利润，而超出我的预期目标，我不多取一毫，这是基本的操盘原则，我们不能看着大跌就大呼过瘾，不能看着大涨就热血沸腾，我只在乎我的分析是否合理，我的判断是否可行，我不会被市场本身的干扰因素所迷惑，我只是在按照我的计划有步骤的进行交易，我有一套完整的风控系统和盈利目标，所以我的思维不会跟着行情波动，这样我才能潜心研究并进行交易，这是一个投资人应该具备的基本条件。如果具备了上述这些基本的条件，那么再大的风浪袭过后，你依旧能岿然不动。最后还是希望各位投资者认真的看完笔者杨逸庆老师这篇文章能够真正的获得收获，有需要的投资者可搜.索笔者杨逸庆老师与我交.流。





今日晚间将迎来美联储超级会议的利率决议及货币政策声明，会议将于周四凌晨2:00开启，随后美联储主席耶伦将召开新闻发布会。市场预期此次加息“靴子”即将落地，但金银的走势关键在于FOMC会议的基调。如果美联储暗示进一步加息，金银或将继续下跌。祝大家今晚把握行情走势，收获巨大。



不过，“鸽派加息”的可能性仍然较大。周二公布的美国5月PPI月率维持不变，低于前值和预期，意味着通胀压力在年初以来首次获得缓解。另外，周三晚间20:30将公布美国5月季调后CPI月率和零售销售月率，将提供更多的通胀线索。美国贵金属研究机构Viking Analytics指出，从以往经验来看，6月会议后金银有可能会迎来一波反弹。



目前技术面来看，日图布林带走平，MA5均线下穿MA10、MA20均线交死叉继续下行，K线于布林中下轨之间承压于MA30下方运行，MACD死叉下行绿色动能增强，KDJ三线由死叉向下发散拐头向上运行，行情空头有所减弱；4小时图上，布林带缩口，银价在隔夜的反弹和今日的继续上涨中，K线已站上MA10均线上方，MACD快慢线行将交金叉绿色动能逐步缩量，KDJ三线交金叉强势向上发散，短线有反弹上涨动能。综合来看，白银此次的冲高回落更多是像提前消化加息压力，那么现在来看市场的加息预期已走得差不多了，日内短线来看杨逸庆认为可以适当寻机多一次，重点关注晚间美联储会议的表现。



白银日内交易策略：



1、回落16.8附近多单进场，止损0.15美金，目标看到17-17.1美元，上破持有；

2、上行17.1受阻可在17.1-17附近空单进场，止损0.15美金，目标看到16.9下方。

以上建议仅供参考，文章具有滞后性，具体点位实盘为准，合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作，做单严格止损止盈。



注：行情根据消息面变化，实时做单建议以杨逸庆盘中给出为准，由于各平台现货白银走势一致，但点位有差异，华通铂银、九乾银、亚商银、、东盛环亚银、兴蜀大宗银、天通银、 长江银及其他平台操作点位可关注杨逸庆进行换算。



逸庆寄语：



你的命里不是缺少财富，而是缺少贵人为你指点迷津。千里马常有，而伯乐不常有，人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！投资路上，杨逸庆愿为你指点迷津，更愿做你的真心朋友。勇气决定投资，不因一次失败而胆怯，也不为一次获利而满足，面对机会需要把握，迷茫中需要方向，人生中更多的时候是选择，你的选择决定你的成败，改变从行动开始。



本文由杨逸庆独家撰写，因各平台点位差异，以及网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以杨逸庆实时策略为准。入市有风险，投资需谨慎。

