

广州汇正财经经常说估值是很重要的。但怎么估值呢？广州汇正财经举例，比如我们会这样说：我认为这个公司值30亿；我们认为10倍市盈率是便宜的。觉得上面这些说法，本质上还是去猜市场或者别的投资者会出什么价，还是错的。广州汇正财经认为正确的“估值”，应该是这公司能挣多少钱，以后若干年能挣多少钱。这就是所谓现金流折现法最通俗的说法。



有个股友给广州汇正财经的答复是:未来现金流量的现值是估值的唯一正确的方法，也就是投资的王道。巴菲特所有的投资理念的基础哲学就这么一条。



广州汇正财经认为这个网友把话说满了。的确，现金流折现的估值方法，对于很多行业来说，是不错的估值方法，特别是对于资本支出较少的行业来说。但是，并不是所有的行业的估值都适合用现金流折现这个方法的，比如银行。以招商银行为例，招商银行从2005年至今的现金流量如下：



银行的现金流量如此不稳定，在有些年份超高，有些年份超低，每年的现金流量都与净利润相去甚远。使用现金流量折现如何估值？巴菲特在1990年左右投资富国银行，当时富国银行正遭受房地产泡沫破灭危机，股价大幅下跌，之后几年的现金流应该也是不那么好看的。巴菲特投资富国银行肯定不是使用现金流折现方法。广州汇正财经解释，实际上用PB给银行估值是比较好的方法。



广州汇正财经知道很显然，那些重资产的制造业的企业，不适合用自由现金流折现。重资产的房地产业也是如此。A股历史上的大牛股，万科A，其股价20多年来，上涨了几百倍，但它的现金流量却经常是负值，或者远低于净利润。极差的现金流量并没有影响人们对万科A的价值判断，因为万科买的土地、造的房子就放在那，人们看的到。



广州汇正财经接下来将介绍估值的常用方法。



历史市盈率估值方法



我们判断大盘是否接近底部，一般都是用历史市盈率的估值方法。广州汇正财经打比方比如2005年998点时上证指数平均市盈率大概在16倍左右，2008年1664点时上证指数平均市盈率大概在14倍左右，所以在2012年2132点时，上证指数的平均市盈率在13-14倍，参考历史市盈率，广州汇正财经基本可以断定是在底部区域。



