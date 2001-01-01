[技术分析] 覃汐妍：6月14美联储加息概率百分九十，黄金多空对峙虎视眈眈 [复制链接]

覃汐妍：6月14美联储加息概率百分九十，黄金多空对峙虎视眈眈

消息面上，美联储日前正在举行为期两天的议息会议，将于6月15日北京时间宣布议息结果。而目前加息的概率已经达到90%以上，可以说6月加息已经算是板上钉钉了，在此提示各位本周需要重点看的是会议后的耶伦讲话，是年内还继续加息，还是因地缘**和各种原因暂缓加息。截然不同的态度必然反应在随后的金价之上。我们可以从几年的历史来看，只要美联储加息概率很大，无论会议结果如何，在出来之前基本都是一个跌势。未来还有很多的**、军事的不确定性，所以对黄金的需求依旧存在。黄金市场近期遭大事件不断轮番轰炸。所以操作上 不要激进看多，反弹何须只是一瞬间行情!







技术面黄金从上周四开始金价日线连续收阴，大周期就是看空金价，在会议结果出来之前我们都是看空金价，今天上方压制点位下移，操作思路依旧是高空为主，跟着趋势稳健操作，谨慎逆向去做多。小时线上看，黄金价格触底1260反弹，但是反弹也是缓慢上行。K线运行于布林带上轨承压回落，且布林带维持缩口运行，短周期均线MA5、MA10交叉金叉向上运行且上穿MA20日均线，MA60日均线在上方1270一线形成目前关键压力位，反弹不破此位置，空单可以介入，认为整体操作还是回调做多为主!

实盘操作建议参考，1270点做空，1272点止损，1264点止盈!

如果您的投资仍处于迷茫之中，可以问我，多一份建议就多一份参考，但凡有什么问题，我也会一一为您解答。如有套单锁单，看不懂趋势的均可加覃汐妍微信LLY464

撰稿人：覃汐妍



