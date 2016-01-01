[技术分析] 美联储加息收益最大者竟是它？对黄金白银股票的影响 [复制链接]

美联储加息收益最大者竟是它？对黄金白银股票的影响

美联储即将打响“超级央行周”头炮，紧接其后的有英国央行、日本央行。美联储公布利率决议之前，根据最新统计数据显示，美联储6月加息概率已至100%。市场逐渐消化预期，若美联储提高利率25基点，达到1%至1.25%，这将是今年以来第二次加息。

本次美联储会议可能的立场以及金价走势前景预测

1、鹰派：加息缩表

美联储可能采取相当鹰派的立场，暗示将在今年稍后开始缩减资产负债表，并在12月再次升息。美联储加快升息的鹰派立场，将会提振美元，打压美元计价的商品价格。

2、鸽派：不加息

上周非农数据非常糟糕，但是依然不影响市场对于6月加息的可能性，加息概率依旧达到100%，因此，若此次美联储不加息，那么，黄金短线势必大涨，甚至有重启牛市的可能。

加息可能导致金价下跌，这个结论是大概率时间，却不是绝对的。对于“美联储加息对黄金白银市场有何影响?”这一个问题，要结合全球金融市场发展状况分析，并不是美联储加息金价就一定会跌的。何时进场还是得根据届时的盘面走势来判定；实时分析操作策略才是关键所在！灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

加息有助于支持美元上涨，而加息或受益美元挂钩的股票。那么，哪些股票是与美元挂钩的股票呢？

（一）银行股票。

利率提高有助于银行净利息收入增加，也是非利息存款的一部分，美联储提高利率收紧货币将带来上涨，有助于银行收益。与美元外汇较少业务挂钩的其它市场小银行，影响几乎没有，美联储加息有助于美元上涨，受益美元挂钩的银行股票。

（二）能源股票。

美元上涨，随之而来可能是油价上涨。据阿联酋联合周刊，若美国以外市场与油价波动有一定联系，布伦特原油价格上涨，可能有助于能源上市公司盈利。美国科技股连续两天走低，而能源股票有所上涨，投资者或做动态组合。

（三）出口企业股票。

美联储收紧货币推升美元，美国企业出口减少，反过来，其它市场出口企业是好消息，公司或企业的营收增长，出口增长提高利润，从行业方面分析，出口型企业，纺织服装、港口航运等企业受益。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

小结：若美联储加息，投资者可能会看好与美元挂钩的股票。

佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师