[技术分析] 　覃汐妍：6月14加息结果即将呈现，黄金投资者需静观其变 [复制链接]

覃汐妍：6月14加息结果即将呈现，黄金投资者需静观其变

近来黄金市场上有关于美联储加息的讨论成为了全民热议，头版头条!未知的结局吸引着投资者去探寻答案，做出规划。如今潘多拉魔盒即将打开，无论是利多还是利空，投资者都需沉着冷静，只要你不自乱阵脚，任凭市场如何风起云涌，你都能夷然不惧!



想要做到沉着冷静，就需心中有底，我们来系统梳理下加息之于黄金的影响，以期能让投资者思路更清晰明确。第一，考虑到市场已充分消化加息预期，市场普遍认为美元在美联储会议上获取的上涨动能不大，且须谨防“买预期、卖事实”行情，因此此次加息本身并不会促使金价大跌。第二，也是本次美联储议息会议我们需要关注的重点——加息之后的政策声明及耶伦讲话，这将指明在未来一段时间美联储的货币政策及加息步伐，也是给本次加息定调，是鸽派加息还是鹰派加息。第三，如果美联储透露出放缓加息步伐的消息，即鸽派加息，那么压在黄金身上的大山将会松动，金价有大概率止跌反弹，反之，则黄金将继续承压，或进一步下跌。

综上分析，想必投资者对于加息出现何种情况都能沉着以对，至于加息之前这段时间笔者预计黄金波动不会太大，稳健者可选择观望静观其变，激进者可利用金价向1270美元附近反弹的机会轻仓逢高做空，目标看1262美元附近，切记带上止盈止损，勿要让仓位暴露于风险之中。

如果您的投资仍处于迷茫之中，可以问我，多一份建议就多一份参考，但凡有什么问题，我也会一一为您解答。如有套单锁单，看不懂趋势的均可加覃汐妍微信LLY464

撰稿人：覃汐妍



