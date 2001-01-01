[荐股专贴] 沈梓绮：欧佩克5月产量跳增原油还会跌吗？黄金静待耶伦压轴会议 [复制链接]

沈梓绮：欧佩克5月产量跳增原油还会跌吗？黄金静待耶伦压轴会议



自从上周的英国大选造成黄金高位回落后，本周临近美联储利率决议，前两个工作日金价基本没有太大的波幅，收取的近乎都是带长影线的十字星，由于明日凌晨2点利率决议如期公布，所以沈梓绮认为，今日利率决议前金价依然不会有太明朗的走势，眼下市场对于美联储6月加息预期已经接近100[%]，这意味着市场可能会出现和当初3月加息前夕一样的行情走势，当初3月加息前夕，金价也是在持续下跌，而随着加息落地，金价在最后触底反弹大涨，那么这一次随着6月加息落地，黄金是否会同样开启大涨行情呢?



沈梓绮技术分析：



原油：原油昨天也是一改反常，突破46.2美元的压制，打破了近期小区间的震荡局面，但是仍旧没有改变大的方向，上行遇阻于前期阻力46.8一线，打压后的回落令原油再此恢复到震荡形态，只是区间转移至45.8-46.8之间，加之之前的弱势格局被打破，并且目前空头有所减弱，多头进一步蓄力，伴随着日线上收取长影线的阳柱，反弹的形态明显，但大周期形态算不上强势



今日早间4.30分API数据出炉，美国上周原油库存增加275.3万桶至5.114亿桶，进口增加78.8万桶/日至860万桶/日。数据对于原油呈现利空形态，原油扩大跌幅，跌破46美元/桶关口。原油从前后走势来看，原油在肆意砸盘的几率很小，原因有二，其一此次的下跌的主要由于美国页岩油的增产过于库存担忧才导致油市多头头寸遭到抛盘，一蹴而就使原油重挫45.20一线关口，其二欧派克以及俄罗斯似乎并未放弃减产的念头没那么力挺多头依然很强，支撑原油。



日线上昨收大阳，均线系统已全部破位，上方受阻5日均线46.5附近，BOLL通道向下运行，价格处在下轨位置，形成双针探底之势，KDJ指标拐头向上形成金叉，MACD快慢线向下发散运行，绿色能量柱缩量，整体来看日线空头趋势减缓明显，回补缺口的条件已经形成，沈梓绮预计接下来行情会反弹一波，操作上梓绮建议反弹高空为主，低多为辅。



操作建议：



回落45.6-45.7直接做多，止损45.2，目标看到46.5附近；



反弹46.5-46.7空单进场，止损47.0，目标看到45.6附近。



黄金：上周市场炒的沸沸扬扬的英国大选爆出大冷门，结果显示出现悬浮议会，虽然首相特雷莎·梅所属的保守党仍将是议会最大政党，但是未能赢得议会多数席位。市场对此极度悲观，英国**和脱欧谈判前景充满不确定性，无一政党取得绝对多数席位可能导致英国脱欧谈判推迟，脱欧道路可能会比梅所预计的更加坎坷。另外最为失败的大选直接导致市场避险情绪正在上升，投资者需要寻找保值资产以规避欧洲可能出现的动荡。



与此同时，美国司法部长塞申斯出席美国国会参议院情报委员会听证会，就联邦调查局前局长科米此前的证词进行陈述。塞申斯此前亦被指控曾在7月和9月与俄罗斯驻美大使有过两次接触。毫无疑问，特朗普内阁已经深陷通敌门事件，随着事件的发酵，一旦科米或者媒体发布进一步的证据指向特朗普涉嫌与俄罗斯勾结，沈梓绮预计避险情绪将会大幅上涨，届时黄金或又将迎来一波不小的涨幅。



现货黄金技术面来看，日线在经过连续4连阴后昨日首次企稳录得阳十字，布林带缩口运行，短周期均线指标死叉下探，附图MACD指标死叉进入超卖，日线继续看震荡；四小时线上，金价运行于短期均线上方，布林带缩口，附图sto金叉朝上运行中，目前消息面以及技术面皆指向了空头趋势，那么沈梓绮建议切不可逆势，至少在出现重大利好之前，思路可维持高空，因此四小时线上待反弹至阻力位便可大胆放空，上方先关注1268-1270区域阻力，其次1275一线依然是有效阻力，在多头未有效突破此处之前，沈梓绮坚定看空的思路，而下方目前强支撑在1260-1255区域，若日内见到此区域，那么在加息到来之际，下方空间不太看好更大，确定加息之后金价可能会迎来一波不小的反弹走势。



现货黄金做单点位：



1，回落1261-1259一线做多，止损4个点，目标1267-1269一线；



2，反弹1269-1271一线做空，止损4个点，目标1262-1260一线；



3，下方挂好1250位置多单，止损5个点，目标上看1260-1270一线；







提示：你刚好需要，我刚好专业，投资路上收获与风险你都需要承担，我所能做的是尽自己的能力去帮你们在投资路上走得更加顺畅，希望每一位有缘的朋友都能成长收获，投资愉快。更多黄金，原油，天然气，白银，铜，相关行情指导可以单线沈梓绮蔚芯club9081前来交流。

