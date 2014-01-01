[实战看盘] 柳闵妍：6月14美联储加息魔盒即将打开，投资者需沉着冷静 [复制链接]

柳闵妍：6月14美联储加息魔盒即将打开，投资者需沉着冷静 近来黄金市场上有关于美联储加息的讨论成为了全民热议，头版头条!未知的结局吸引着投资者去探寻答案，做出规划。 如今潘多拉魔盒即将打开，无论是利多还是利空，投资者都需沉着冷静，只要你不自乱阵脚，任凭市场如何风起云涌，你都能夷然不惧 !





想要做到沉着冷静，就需心中有底，我们来系统梳理下加息之于黄金的影响，以期能让投资者思路更清晰明确：

第一 ，考虑到市场已充分消化加息预期，市场普遍认为美元在美联储会议上获取的上涨动能不大，且须谨防“买预期、卖事实”行情，因此此次加息本身并不会促使金价大跌。

第二 ，也是本次美联储议息会议我们需要关注的重点——加息之后的政策声明及耶伦讲话，这将指明在未来一段时间美联储的货币政策及加息步伐，也是给本次加息定调，是鸽派加息还是鹰派加息。

第三 ，如果美联储透露出放缓加息步伐的消息，即鸽派加息，那么压在黄金身上的大山将会松动，金价有大概率止跌反弹，反之，则黄金将继续承压，或进一步下跌。

综上分析，想必投资者对于加息出现何种情况都能沉着以对，至于加息之前这段时间笔者预计黄金波动不会太大， 稳健者可选择观望静观其变，激进者可利用金价向1270美元附近反弹的机会轻仓逢高做空，目标看1262美元附近，切记带上止盈止损，勿要让仓位暴露于风险之中 。

撰稿人：柳闵妍

我们做的是投资不是投机，注意控制风险，跟对一单只能赚一单，跟对一人就能获利一生。今晚消息公布，老师必须有一套完整的交易体系，风险控制和技术体系，这样的话，能在震荡行情中，给你明确的指引，更多详情柳闵妍会在朋友圈VL5523中实时给出，敬请您的到来。



