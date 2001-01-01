设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 覃汐妍：6月14美联储加息万众期待，黄金市场或突现转折
返回列表 发新帖
查看: 16|回复: 0

[技术分析] 覃汐妍：6月14美联储加息万众期待，黄金市场或突现转折 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
0
阅读权限
10
积分
1159
帖子
133
发表于 2017-6-14 14:01:01 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标

　　覃汐妍：6月14美联储加息万众期待，黄金市场或突现转折


　　基本面上，目前市场几乎所有视线都投注于美联储议息会议之上，无他，消息太过重要，其或将决定未来黄金的走向!至于其它方面，例如地缘**等当前并无重大消息出炉，因此投资者可专注于加息一事，无需分神。值得注意的是，今日晚间20:30，美国将公布5月消费者物价指数(CPI)和零售销售数据，鉴于这两份报告都与加息相关，可能在美联储决议出炉之前就令市场出现剧烈波动，投资者不可忽视。
　　
　　技术面上，目前日线已经连续4连阴，昨日企稳收阳，布林带缩口运行，短周期均线指标死叉下探，附图MACD指标死叉进入超卖，日线继续看震荡。4小时上价格承压短期均线下方运行，整体上维持弱势发展。既然目前已有的消息面和技术面都指向了空头趋势，那么我们操作就需要顺势而为，至少在加息结果出来之前，策略上依然维持反弹高空操作。上方高点看1270附近，下方低点看1260附近。
　　具体实盘操作点位上覃汐妍建议上方触及1270附近可做空，止损4个点，目标看1262附近。鉴于加息临近，市场即将沸腾，投资者做单时切记系好安全带，带上止损止盈!
　　如果您的投资仍处于迷茫之中，可以问我，多一份建议就多一份参考，但凡有什么问题，我也会一一为您解答。如有套单锁单，看不懂趋势的均可加覃汐妍微信LLY464
　　撰稿人：覃汐妍

黄金市场, 美联储

相关帖子

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部