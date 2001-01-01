[技术分析] 覃汐妍：6月14美联储加息万众期待，黄金市场或突现转折 [复制链接]

覃汐妍：6月14美联储加息万众期待，黄金市场或突现转折

基本面上，目前市场几乎所有视线都投注于美联储议息会议之上，无他，消息太过重要，其或将决定未来黄金的走向!至于其它方面，例如地缘**等当前并无重大消息出炉，因此投资者可专注于加息一事，无需分神。值得注意的是，今日晚间20:30，美国将公布5月消费者物价指数(CPI)和零售销售数据，鉴于这两份报告都与加息相关，可能在美联储决议出炉之前就令市场出现剧烈波动，投资者不可忽视。



技术面上，目前日线已经连续4连阴，昨日企稳收阳，布林带缩口运行，短周期均线指标死叉下探，附图MACD指标死叉进入超卖，日线继续看震荡。4小时上价格承压短期均线下方运行，整体上维持弱势发展。既然目前已有的消息面和技术面都指向了空头趋势，那么我们操作就需要顺势而为，至少在加息结果出来之前，策略上依然维持反弹高空操作。上方高点看1270附近，下方低点看1260附近。

具体实盘操作点位上覃汐妍建议上方触及1270附近可做空，止损4个点，目标看1262附近。鉴于加息临近，市场即将沸腾，投资者做单时切记系好安全带，带上止损止盈!

如果您的投资仍处于迷茫之中，可以问我，多一份建议就多一份参考，但凡有什么问题，我也会一一为您解答。如有套单锁单，看不懂趋势的均可加覃汐妍微信LLY464

撰稿人：覃汐妍



