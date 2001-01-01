[技术分析] 杨逸庆：亚商燃宝.兴蜀芳烃.中远黑角.迈鸿润滑油6.14午评 [复制链接]





现货市场不同于其他金融投资，对于消息面的拿捏相当重要，没有专业的人分析消息，没有相对的技术分析水平，贸然入市，有几个散户不亏损的？但是亏损后要找到办法，失败是成功之母，其实大多数人做生意做投资都没有一开始就成功的，我相信包括现在看这篇文章的你，在做生意的开始阶段一定是饱受现实的摧残，后来因为自己花足了心思研究如何把生意做好，通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。同样，做现货投资也是，没有一入市的常胜将军，只有在不断的盈亏过程中，自己反省，总结出自己的不足，进而改正才是最重要的,市场不可怕，可怕的是你畏惧它。最后还是希望各位投资者认真的看完笔者杨逸庆老师这篇文章能够真正的获得收获，有需要的投资者可搜.索笔者杨逸庆老师与我交.流。​



昨日公布的OPEC月报显示，由于尼日利亚和利比亚产量回升，该组织5月产量增加33.6万桶/日至3214万桶/日，升至6个月新高。月报称，经合组织原油库存和浮动储备减少，表明市场正在走向再平衡，但该进程的速度将放缓。



油市的疲弱可从布伦特原油的技术层面上看出。目前，50日移动均线已跌穿200日移动均线，形成了一个“死叉”，暗示近期布油弱势。而上一次出现这种情况还是在2014年中期，在当时成为了大规模抛售的前兆，布油在5个月内从108美元/桶暴跌至47美元/桶。



当前，市场正在紧密关注于周三晚间22:30公布的美国至6月9日当周EIA原油库存。路透调查显示，市场预期上周EIA原油库存减少295.5万桶，汽油库存减少76万桶，精炼油库存增加52万桶。



不过，API数据给多头泼了一盆冷水。周三凌晨04:30公布的API库存数据显示，截至6月9日当周美国原油库存意外大增275.3万桶，预期为减少295.5万桶，前值为减少462万桶。数据公布后，油价短线急挫，美油跌破46美元关口。



此外，北京时间周三16:00，国际能源署（IEA）也将公布月度原油市场报告、22：30公布的EIA原油库存数据；将为全球油市平衡进度提供更多线索。



近期原油价格稳定维持在45.5-46.5这个区间来回盘整，整体走势也非常符合逸庆对原油趋势的判断。虽整体走势符合预期，但美中不足的是昨日欧佩克月报、早间API利空，促使原油价格短线下挫；



盘中我们可等空头回调完毕后再介入多单操作，整体思路必须跟历史走势对比，让技术面全面支持走势；目前小周期上升结构还算良好，虽然短线走得比较迂回，反复的回踩确认支撑，但好在结构偏好，下踩只要不破支撑，短线将进入慢涨格局，慢涨也是涨！同时走势也是之前一直强调的规则：亚盘无情（陷阱居多），欧盘回踩蓄势，美盘则是进一步刷新高点！



技术分析：原油午夜超跌反弹，早间油价的下跌得力于API库存意外大增275.3万桶的发酵，所以目前油价更多的是在震荡修正；短线小时级别，k线运行于布林带中轨线附近，亚欧盘时段关注中轨线的企稳情况，若是站稳中轨支撑，那么短线上继续看反弹，上方的压力位置关注46.7美元关口；支撑位置关注45.8美元附近；



原油日内操作策略：



1、现价45.93轻仓多单，防守点位45.50区域，狙击目标46.5-46.70一线；

2、在45.50-45.60一线重仓多单，防守点位45.10区域，目标不变！

具体细节可以与杨逸庆本人来探讨，不建议自己盲目跟进，有套、单的投资者朋友可以佰渡搜.索杨逸庆交流。



注：行情根据消息面变化，实时做单建议以杨逸庆盘中给出为准，由于原油各平台走势一致，但具体原油的衍生产品点位有差异，华凝尿素、东盟沥青、亚商油、亚商燃宝、中远黑角、中远纯尿素、兴蜀大宗芳烃、迈鸿润滑油、长江油、新华BTX及其他平台操作点位可关注公盅浩杨逸庆进行换算。



逸庆寄语：



盛年不重来，一日再难晨，及时宜自勉，岁月不待人，转眼间在金融投资市场拼杀已经数年，回首过去，我们收获的是喜悦，沉淀的是睿智，感受的是金融市场的步步惊心，运筹帷幄，决胜千里；展望未来，我们充满自信，怀抱感恩，经历过风吹雨打必然让我们更加适应市场的跌宕起伏。今天是本月的一个超级日，EIA和欧佩克月度原油报告，加上次日的美联储利息决议都是很好的机会，希望届时大家一定要关注，能把握住的一定不要放过，宁可抓住了做错了可惜，也不让自己没抓住后悔空叹息。



本文由杨逸庆独家撰写，因各平台点位差异，以及网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以杨逸庆实时策略为准。入市有风险，投资需谨慎。

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