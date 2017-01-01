[技术分析] 程紫曦：6.14美联储决议前黄金能否继续空？后市会涨么？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.14美联储决议前黄金能否继续空？后市会涨么？多单解套



没有风暴，船帆不过就是一块破布，没有波动，交易哪还有一点刺激。你可以粗暴到让人讨厌，可面对风暴的此刻别轻易认怂。自己的饭量自己知道，自己的仓位要自己控制。



程紫曦：美联储决议前黄金多空博弈

美联储决议前夜，美元指数跌破97关口，现货黄金则跌破1260美元/盎司，在美元和黄金同跌之际，两大货币周二(6月13日)意外提前抢镜。本周以来，两位加拿大央行高级官员为加息铺路，年内加息预期急剧升温，加元涨势迅猛。英镑则受保守党将于周三与北爱尔兰民主统一党（DUP）达成一致提振上涨。

美联储周二开始为期两天的货币会议，市场普遍预期此次会议上将决定升息。市场人士指出，目前关注焦点在于，美联储是否认为美国经济已足够强劲，能够经受住2017年进一步升息的考验。

美联储6月加息预期高达100[%]，欧洲央行、日本央行传出紧缩迹象。欧洲央行在上周四(6月8日)会议上排除了进一步降息的可能性，表明其正在谨慎地朝着退出刺激计划的方向慢慢移动。虽然日本央行无意很快缩减刺激行动，但据称其正重新调整沟通策略，想承认自己在思考如何处理最终将出现的政策变化。

市场人士指出，全球性的缩表会带来利率的上升，美元从去年12月份的高位回调至今，已经长达半年的下跌调整，如果加息和缩表都将进行，美元或将迎来上涨，给黄金带来压力。



程紫曦总结：美联储加息现已成为市场关注的最大焦点，明天凌晨美联储结果就要公布了，在此期间任何关于加息消息都有可能影响黄金走向，紫曦提醒各位朋友谨慎做单，追多追空都不是明智之举，说完消息面，技术面黄金回调较高，具体点位进场单线程紫曦wei：czx485；



程紫曦：黄金技术面

黄金日线图上在次录得一根中阴线，成三日连阴行情走势，金价进入中线调整阶段。行情指标上，布林带开始收口，均线行情指标偏下行行情走势，MACD线多头能量开始缩量，双线拐头开始下行死叉迹像，中期偏下行风险，4小时行情走势图上我们可以看到，布林带继续维持着开口朝下的趋势，行情依旧处于下行之中，价格位于布林带下轨一线整理，行情指标上快慢线双线继续死叉下行，绿色动能柱放量缩减，综合以上所述目前黄金短线上存在反弹的动能，但是趋势上空头还是占据一定的实力，从早盘反弹的力度来看，黄金仍然处于弱势整理。日内上方关注1270-1272一线阻力，下方关注1259一线支撑。



黄金操作策略：

1、建议上方1270-1272做空，止损1275上；目标1265-1260附近；

2、建议下方不破1259附近做多，止损1255下；目标看1264-1268一线；



程紫曦czx485：黄金多单解套策略

1.套在1277一线多单的朋友，程紫曦在这里分析一下黄金的特性，黄金要么长时间震荡，要么就是单边行情。虽然1277附近是一个支撑位，但在明显看空的趋势当中，逆势单要做就一定要带止损，震荡转向单边往往就是一瞬间的事，天下掉下来的铁饼一定要用手接吗？会死人的，控制风险，让金子落地企稳了再去捡不好吗？话说回来，这个点位的多单所幸套的不算太深，可以选择低位补仓，反弹出局！

2.套在1281一线多单的朋友，处理方式与第一点一样，但是由于被套已经超过接近二十美金，还请做好小损出局的准备。

3.套在1294最高点多单的朋友，由于被套已经超过三十美金左右，这里紫曦先强调，不要锁仓，不要锁仓，这时候如果你锁仓在没有消息面的刺激下很容易造成天地锁。但是说白了，这个点位的多单想要获利基本是不可能的，程紫曦建议低位补仓逢高减仓慢慢挽回损失。



程紫曦寄语：经过人生的荒凉，才能抵达内心的繁华，真正的进步总是敢于战胜自我，永远不要为过去的事情后悔，永远不要为错失的行情抱怨。所有人无法选择回去的路程，却不得不面对眼前的问题。把过去的得失抛在脑后，调整自己的状态迎接每一次挑战。荣誉是对过去的肯定，而未来却依旧需要自我的鞭策，带着敬畏之心，用心踏过每一秒，所有的获利是多数人信任与肯定的结局！









