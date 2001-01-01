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[技术分析] 覃汐妍：6月14美联储议息将带来市场震荡，黄金方面寻求选择 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-14 13:25:53 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月14美联储议息将带来市场震荡，黄金方面寻求选择


　　消息面上，市场都在静候美联储议息，在消息面没有明朗之前，市场只能横盘整荡。目前来看消息面上确实寂静，没有太多的市场声音，也没有然后参考意义，所以黄金走势，继续震荡整理。后市期待消息明朗做出方向性选择。
　　

　　走势上黄金从日线来看，4连阴昨收小十字阴k，价格强势下破5日10日均线，承压于20日均线附近位置，均线拐头向下粘合运行之势，BOLL通道开口扩大后开始缩小，价格处在中轨上方位置，KDJ指标向下发散运行，MACD快慢线拐头向下形成死叉，红色能量柱缩量非常明显，整体来看日线空头趋势明显，价格有进一步下行的趋势。
　　昨日黄金在反弹受阻回落后，下方再次遇阻1260一线，从昨日的行情来看，目前金价处于盘整阶段，第一种情况预计周四凌晨美联储加息会议前将继续走预期数据出来再爆发，另一种情况可能市场会提前消化，跌一波后，市场可能会走反弹，我们今日先关注下方1260一线强支撑，上方关注昨日前高1270一线阻力，整体思路以反弹空为主。
　　日内加息之前操作提供一下建议短线操作，仅供参考;
　　1270点做空，1272点止损，1261点止盈!
　　如果您的投资仍处于迷茫之中，可以问我，多一份建议就多一份参考，但凡有什么问题，我也会一一为您解答。如有套单锁单，看不懂趋势的均可加覃汐妍微信LLY464
　　撰稿人：覃汐妍

美联储, 黄金

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