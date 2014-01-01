[实战看盘] 柳闵妍：6月14美联储加息事件揭晓之前，黄金日内以空为主 [复制链接]

柳闵妍：6月14美联储加息事件揭晓之前，黄金日内以空为主 市场在纠结盘整，我们的操作也在纠结中，对于黄金操作需要遵循原则，首要的就是顺势，因为顺势操作有无限可能，反观从1295开始的调整，小时线一直震荡下行，有时候也有震荡，但最终都是下跌，所以我们能不能按照顺势的原则，将空头进行到底，空到止损为止，这一波下跌规律性很强，因为趋势性主宰盘面运行。 在美联储加息公布之前之下一直看下跌，如果突破反弹上升，那么在加息之后应该就不会再跌了 ，昨天欧盘反弹没上去，美盘小时线反弹也仍然回落，当日线继续收阴之后，短线就还有调整需求，不确定的是节奏问题，昨日盘中在1260一带就会获得支撑，今日有望再次下探，形成双底支撑做区间整荡整理，今天先不看空头加速下跌，暂给出区间1260-1270，我们在区间内尽量去高空操作;





技术面上，小时图来看再度回到了前期的震荡区间1260-1270之中，这也暗示短期内将维持这个区间进行整理选择方向，因为本周即将公布美联储利率决议， 在市场加息预期极为强烈的情况下，市场已经把其计入价格之中，不过在周线图已经日线图大阴的压制下，本周将有望进一步走低 ，数据公布前需要重点关注下方1260的支撑情况，一旦出现强势破位有望直接挑战趋势线1230附近的支撑， 所以日内大智建议做空为主，多单谨慎!上方关注;1270压力，下方关注1260支持 !

日内操作提供一下建议短线操作;

1268点做空，1271点止损，1261点止盈!仅供参考

撰稿人：柳闵妍

投资是个长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。聪明人总是结伴而行，一群人才能走得更远加入柳闵妍团队VL5523（W信）。把握最佳时机，掌握行情动向，方可百战百胜。学会投资，需要一个好的心态，走好人生，需要一个好的心境，心态有时决定着你投资的成败，欢迎您的到来。



