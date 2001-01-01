邹瑾伶：6.14美联储加息在即黄金能否继续空？黄金原油操作建议 [复制链接]

邹瑾伶：6.14美联储加息在即黄金能否继续空？黄金原油操作建议



任何时候，市场的起起伏伏总有一半人成为另一半人的笑话，投资，是为了让梦想实现！境界决定世界，利益是执行的源动力，面对趋势，不是你有多少好点子，而是你的好点子做了多少，不谋全局者不足谋一域。利润不是运气，而是选择;获利不止是假设，最重要是去做，不是爱拼才会赢，而是知赢你才会拼。



今天是星期三，过了24点凌晨就是美联储议息决定，周四凌晨2点准时公布！到时候笔者会挡在最前线，尽自己所有的能力，决战本轮美联储议息决定！这是本周最重要的基本面数据，也是这段时间以来，市场目光集聚的焦点。投资者普遍认为，6月也就是本轮，美联储议息会议结束后，将宣布再一次加息！鉴于近期美国就业增长温和，劳动参与率处在相对低位以及通胀停滞等因素，美联储可能会采取鸽派加息的态度。若如此，金价或在加息后止跌反弹。



黄金行情回顾



看似昨天黄金涨涨跌跌的波动很活跃，实际上还是在区间震荡没能走出区间，1258附近的支撑都没能有效下破，市场无非就是由上涨、下跌、横盘转变的，而现在的横盘就是在酝酿新一轮的单边。昨日早间1266一线布局了空单，目标首先看到62附近，欧市盘中，金价回落最低1261美元附近，空单小幅获利，因此笔者安排实仓投资者获利减仓，剩余仓位继续继续持有博1260附近的止盈位；至晚间美市盘初，金价反抽1264附近后加速下滑，一度跌穿1260关口，剩余空单在60一线全部获利出局；要知道在震荡走势当中下方虚破反而是个看涨的信号。现在市场已经给出了信号，那么咱们接下来就等着看行情这次能不能走出震荡区间，这次的信号再次验证了咱们的思路没问题。



消息面解读



终于等到你，美联储加息，今晚或许会成为大家的一个不眠之夜，众所期待，周四凌晨2点将公布美联储最新的利率决定，根据最新的观察消息显示：美联储6月至少加息25个基点的概率为100%；9月进一步加息25个基点及以上的概率为26.7%。瑾伶表示根据内部规定，美联储集体议息的前10天为静默期，期间美联储官员不能发表公开讲话，美联储也将暂停发布文件与统计数据，原定6月6日、由美联储统计发布的LMCI亦因回避静默规则而改至本周五公布。美联储加息是影响黄金走势的首要因素，一向是我们关注的重点，而加息的确定意味着美国经济的强弱，以美元计价的黄金会产生大幅波动，日内短线40%-50%的收益空间极有可能，还会造成长线300%的收益机会，波段进场或者趋势操作均有机会，现在只需要跟上布局，等待行情机会到来，就可以很好把握美联储加息行情。



今年美联储似乎是真的动真格了，还记得去年讨论加息被市场期待炒作了一年，最后也只在年底加息一次，而今年不同，3月已经加息一次，目前市场已普遍预计美联储本周将迈出其年内第二次加息的脚步，即便前期非农数据表现不佳也没有任何的改变。不过瑾伶表示，6月加息和过去存在一些区别，如果确认加息，那就意味着半年内加息两次，那么这将改变人们对未来美联储预期，并且对美元形成支撑，这次最重要的是加息已经提前反应了，市场没有因为这个有所变化，也就是说黄金的反弹和加息之前没有太多的关系，更多是避险和不确定性造成，还有欧元区反弹和非美货币的走强有关，既然这样6月加息形成的利空是短期的，但是也不会出现所谓的和过去那样鞋子落地后持续反弹行情，毕竟下半年真正可以影响美元的，除了经济增长速度还有特朗普政策。



除却这个众人期待的美联储利率决议之外，还有两件事牵动着市场神经，即英法两国的政局走向。瑾伶想都知道在前一段时间里，法国和英国都进行了大选，最新举行的法国议会选举结果显示，法国总统马克龙阵营以32.6%的得票率大幅度领先，有望稳获国民议会议会绝对多数地位。不过，同法国“小马哥”一路春风得意形成鲜明对比的是，英国首相特蕾莎·梅的日子则显然并不好过。在上周大选遭遇滑铁卢后，“梅姨”本周是否能顺利组建新zheng.fu依然前景不明。英法两国政坛的一举一动，很可能在本周再度牵动黄金价格走势的神经！所以说看消息除了加息这一件事情之外，还有更多数据也不可忽略。



当然周三原油市场是少不了API以及EIA数据的，早间公布的API数据显示原油库存大幅增加逾200万桶、汽油库存也意外上升，这无疑打击了欧佩克的减产效果，油价很快面临抛售压力，美布两油在数据公布后5分钟内便双双大跌近0.5美元，从46.50再度回落到46美元以下，瑾伶认为在接下来的时间里油价还将面临打压，并不是指数据，而是在此前人们的预期当中，夏季出行高峰汽油需求应该很高，库存至少应该是略微下降的，而现在显示增加很显然令人失望，抛售压力以及数据双重打压油价下跌。



黄金走势分析



技术面来看，日线在经过连续4连阴后昨日首次企稳录得阳十字，布林带缩口运行，短周期均线指标死叉下探，MACD指标死叉进入超卖，日线继续看震荡；四小时线上，金价运行于短期均线上方，布林带缩口，sto金叉朝上运行中，目前消息面以及技术面皆指向了空头趋势，那么瑾伶建议切不可逆势，至少在出现重大利好之前，思路可维持高空，因此四小时线上待反弹至阻力位便可大胆放空，上方先关注1268-1270区域阻力，其次1275一线依然是有效阻力，在多头未有效突破此处之前，瑾伶坚定看空的思路，而下方目前强支撑在1260-1255区域，若日内见到此区域，那么在加息到来之际，下方空间不太看好更大，确定加息之后金价可能会迎来一波不小的反弹走势。



黄金操作建议



1、建议不破1270附近做空，止损4个点，目标看1262附近；破位持有



2、建议不破1262附近做多，止损4个点，目标看1270附近；破位持有



原油走势分析



原油，早间4.30分API数据出炉，美国上周原油库存增加275.3万桶至5.114亿桶。美国上周原油进口增加78.8万桶/日至860万桶/日。数据对于原油呈现利空形态，原油扩大跌幅，跌破46美元/桶关口。原油从前后走势来看，原油在肆意砸盘的几率很小，原因有二，其一此次的下跌的主要由于美国原油的增产过于库存担忧才导致油市多头头寸遭到抛盘，一蹴而就使原油重挫45.20一线关口。其二欧派克以及俄罗斯似乎并未放弃减产的念头没那么力挺多头依然很强，支撑原油。



技术面来看，日线上原油正在完成底部多空转换，但是这并不意味着多头时代的到来，所以现在很难从趋势判断原油能否抄底。四小时线上，布林带开口走平，MA5、MA10均线继续金叉向上运行，油价运行在布林带中轨和上轨之间，MACD指标上快慢线双线强势上穿形成金叉，红色动能柱不断放量；小时图上，布林带有下行的趋势，价格目前运行在布林带中轨一线，受到中轨压制，MACD指标上快慢线死叉下行，绿色动能柱放量；那么目前原油维持在46上方运行，但是上方高点一点未破，那么综上所述以及原油目前一个走势，瑾伶建议若上方高点不能有效突破，不要盲目追多。



原油操作建议



1、建议回调45.5附近做多，止损0.3美元，目标看46.5美元；



2、建议反弹不破46.5附近做空，止损0.3美元，目标看向45.6美元



市场是无情的，如果对市场完全都不了解，还不知道最基本的分析知识与技巧就盲目进场，对于这一类的投资者我是既心疼又气愤的，这一类的投资者就犹如没有带上盔甲就去打仗，后果不堪设想，不仅伤身伤心还伤财。而对于从事金融行业多年的我来说，虽然常常熬夜至凌晨4点还在为投资者分析谈心，早上6点又关心投资者的收益状况，数据分析及画图是一项十分繁杂枯燥的事项，但每当一次次反复确认及认真复盘后的准确率给投资者带来收益，那种满足感就彻底取而代之乏味的数据，每次投资者的赞美及衷心的感谢都是给我精神上最大的慰藉，也是我接下来无数个披星戴月废寝忘食的源源动力。也正是由于有了这么多投资者对我的充分信任，瑾伶就更加不敢辜负大家的众望，每次都是尽心尽力，用自己的专业判盘技能实事求是地根据各自的资金给投资者最稳健最保险的操作方案。



金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，瑾伶除了能提供一些投资经验及学习方法以外，更希望能找到志同道合的投资朋友，一起努力研究。我也希望有更好的机遇为投资者提供良策！



因各平台点位差异，也因为网络发布的延时性，以上操作建议仅供参考，请做好风险控制，（老师微-信：Z1109jl）具体操作方案以瑾伶老师实时指导为准，投资有风险，入市需谨慎。



