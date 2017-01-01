黄金这么给力，加息前的一波盈利你赶紧跟上！附64空单解套 [复制链接]

昨天一天，我在策略中强调了数次，反弹做空，反弹做空！跟上的客户已经赚钱不要质疑我的策略，你跟上，我就能带你盈利。行情不是天天有，但是我始终相信收益可以日日！御盛行会员在线指导可以扫描图中二维码！



6.14御盛行黄金操作策略

看到我昨天文章的人都知道昨天的预测今天行情非常给力!黄金今天继续看1270压制，若突破多单进场看1275，警防虚破诱多！

6.14多单解套策略！

1264附近空单今日如何处理？

昨晚前半夜黄金整体处于空头发力阶段，黄金虚破1259的最低支撑点。肯定会有很多朋友认为黄金空头大势已成，黄金下方空间被打开，于是黄金反弹到1264附近的时候进场了空单。哪知道黄金后半夜多头崛起，黄金触底反弹，一波上升不回头，收盘1266后，早间直接开始试探上方的1270压制。那么我们手中的空单该如何处理了？

如果你是1264附近的空单，不要慌张，今日亚盘基本已经确定了今日黄金的走势格局，那就是多头试探1270的压制。但是试探压制会肯定会有技术性的回落。所以待黄金回踩1266附近的时候空单及时离场，补进多单，目标1270，破位继续持有，加息前的一波盈利你一定要抓住！





任何投资市场都是一样的，我们不能固步自封，做投资就是为了赚钱，放下以为的自傲，能赚钱才是王道。投资改变生活，我们改变投资，你在为投资赚不到钱苦恼，为套单而伤，为割肉而心痛，我只想告诉你，你这不是投资，想盈利得靠系统全面分析行情，小止损博取大额利润，一切只为实战盈利。点击我的文章是对我的认可，感谢你能认真看完！

