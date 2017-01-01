言智权：6.14EIA再次来袭提前预测，黄金境界难稳 [复制链接]

言智权：6.14EIA再次来袭提前预测，黄金境界难稳

API原油库存意外增加280万桶油价短线急跌——



北京时间周三（6月14日）美国石油协会（API）公布数据显示，6月9日当周API原油库存意外增加275.3万桶，预期减少295.5万桶，前值减少462万桶。数据公布后，油价短线下跌约0.5美元。API报告显示，美国上周原油库存增加275.3万桶至5.114亿桶。



API数据显示原油库存大幅增加逾200万桶、汽油库存也意外上升，这无疑打击了欧佩克的减产效果，油价很快面临抛售压力，美布两油在数据公布后5分钟内便双双大跌近0.5美元；因为此前市场预期库存至少应该是略微下降的，夏季出行高峰汽油需求应该很高，但很显然数据令人失望



欧洲央行将部分外汇储备从美元转换成人民币——



欧洲央行周二表示，已将价值5亿欧元的外汇储备从美元转换成了人民币，这是该央行首次投资中国货币。该行称，上述举措反映出人民币作为国际货币的地位上升，并且中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性提高。



美国考虑对与朝鲜有商业往来的国家实施制裁——



美国国务卿蒂勒森(RexTillerson)周二表示，美国考虑对与朝鲜有商业往来的国家实施制裁，并设法修复与俄罗斯之间的紧张关系。蒂勒森表示，华府正与所有盟国讨论朝鲜问题，朝鲜最大贸易伙伴中国已有所回应。他表示，下周美中两国官员的高阶会谈中，朝鲜将成为首要议题。



智权看法：对于原油库存意外增加的275.3万桶不难看出，晚间EIA大概率利空面很大。（公布值大于公布值大于预期值表示利空）原油便不再多提 yzq1660 。







黄金行情分析——



美联储议息会议于周二和周三举行黄金昨日窄幅震荡走势平稳，黄金价格基本维持在1266美元上方横盘运行，同时触及日内高位1270.27美元，美盘金价震荡下行跌破1260一线支撑，随后被快速拉起。本周四凌晨美联储即将公布最新利率决议，市场可能会出现和当初3月加息前夕一样的行情走势，当初3月加息前夕，金价也是在持续下跌，而随着加息落地，金价在最后触底反弹大涨。在美联储政策会议之前，市场上普遍认为加息的概率为100%;日内金价暂时受到上方5日均线压制，建议继续反弹做空。全球最大黄金持仓当前持仓量为851，与上一交易日持平。当前的投机情绪指数多头与空头持仓比1.0759:1，多头持仓较昨日有所增加。投机情绪指数作为一种反向指标使用，多头持仓比空头持仓少，说明当前现货黄金可能上涨。附图









从技术面来看，4小时线上布林带缩口，并突破了布林带中轨，附图上MACD双线已结金叉，红色能量柱开始放量，但整体来看仍是偏弱的局势，下方支撑仍重点关注1259附近支撑情况，前期突破1259之后迎来强势反弹，而目前再次回踩也将成为多空关键分水岭，1259若无法守住，那金价将会回归到1240附近。上方关注1270以及1280两道压力，其中1295遇阻后下破1280空头加速，这里转化为重点压力。智权认为，在加息靴子真正落地之前还会有继续下探的风险，在操作中继续高空为主。但是智权也要提醒大家不要过于的看跌金价。



黄金操作建议——



建议上方触及1271附近空单进场，止损1274，目标看到1264附近，下破看1259一线；



（因文章推送需审核等原因，无法实时更新策略，请投资者仔细观察三思而行。如有需要敬请关注yzq1660。本文撰于2017.6.14/文/言智权）









操盘交易铁律与君共勉！



1、到了止损位,严格执行止损价位,不管以后看这张单是否平得错或对；



2、亏单平仓后,绝不反手,调整好心态后再分析入市；



3、浮赢加仓失败后,严格遵守“赚一万元不走,到赚最后一分时必走”的补救原则；



4、当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市做单,平息喜悦心态后再作分析入市。



我立志做好一个专业交易者。首先我必须是以个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，我不能够感情用事。



我是言智权薇イ言：yzq1660，任何布局策略，实时解套我们都有，不为别的，就因为你刚好需要，我正好专业，仅此而已。你若三顾智权，智权必辅君大业有成。



