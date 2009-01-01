[荐股专贴] 没钱不理财，钱多不用理？是时候丢掉您的旧观念了！ [复制链接]



很多生活在大城市边缘角落的外来务工者，也就是所谓的 “蜗居”一族，每月工薪只有那么两三千元，可以说扣除房租等生活费后基本上只剩个梗，理财一词在他们的世界里仿佛是遥不可及的东西，即使想未来的日子过得更好，也只能按老一辈的理财办法，把钱存进银行，谁知钱越存越少，收入或者是开支远远高出他们的人，却越活越滋润，如果您也正面临钱越想守，却越守不住的困境，那么您可能用了错误观念去理财，快来了解有没以下大田环球为您搜集的这些吧。 1、我不会理财，也没时间理财 有人总以不会和没时间理财来安慰自己。但没人天生会理财，不会理财可以学。另外解决没时间理财的问题就更简单了，实际上，每天只需要花 5分钟时间记账，每月只要花10分钟将活期资金转为定期，慢慢就会积累不少财富。 2、我没钱，怎么理财 “我没钱，理什么财”拥有这样借口的人，在理财的态度和思路上是有问题的。正是没有钱，我们才更要注重理财，有计划地管好自己的钱，并让钱生钱。 3、理财就是省钱 对于理财，很多人的认识都具有局限性，要么认为理财就是省钱，要么认为理财就是投资。然而，理财，指的是对财务 (财产和债务)进行管理，以实现财产保值、增值的目的。在理财的过程中，我们不仅要省钱，还需要通过投资获益的手段来更好地对财务进行管理。 4、最靠谱的理财方法是把钱存银行 现在是负利率时代，银行的利息压根就追不上通货膨胀率，把钱存银行要要让它慢慢变成纸的节奏。要想理好财，在现今的情况下还是把钱从银行里拿出来，寻找其他更好的理财渠道，使其快速增值。 5、我钱多，不用理财也够花 有些人收入不错，觉得不理财，也可以过得很好。是，比尔 ?盖茨、巴菲特赚的钱不多吗？他们却仍在做资产配置，继续投资，为的是钱滚钱，让财富保值增值。要明白，人赚钱很辛苦，但钱赚钱却相对轻松，所以放下执念，好好理财。 6、投资有风险，我才不理财 由于对投资缺乏了解，很多人都认为，投资的风险都是非常高的，没有一定的财富实力不能轻易参与。实际上，并不是所有的投资都是高风险的。 7、你买我也买，理财一起来 不少人都有相同的毛病，喜欢跟风，看到别人买什么就买什么，从不自己冷静分析形势，做出自己的选择。像股市，去年 6月份时牛气冲天，于是天真的股民们都兴冲冲的杀入股票市场，可结果呢，后来股市是一片绿油油，当初跟风入市的股民赔得估计只剩大裤衩了，所以不管是理财还是其他方面都要有自己的思考。 8、理财光靠说，我懒不愿动 理财投资最重要的就是要采取行动。不少人勤于吸收、学习财经与理财相关知识，也知道在什么时候该投资在哪些市场，却因为忙碌、行情前景不确定或害怕风险，迟迟不敢出手，错失不少财富。要克服这种盲点，最简单的方法就是定期定额强迫投资。 以上是大田环球小编为各位正处于理财生活迷途路径人士搜集的多个错误观念，说到底理财就是既能保本保值，又能钱生钱的生活模式，选对符合自身投资实力、收益期望和风险抵御力的品种就十分重要，切忌人云亦云，还未了解品种特性及获利方式就一股脑冲进市场，花掉不少冤枉钱，小编建议您可参与金融投资市场中最简单的品种交易，例如黄金白银，在大田环球有个免费的新手入门课程： 让您在系统化的知识学习 +实战操作中切实培养投资增值能力。

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