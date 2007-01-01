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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 加息将落地，黄金1259-70区间破位待指引，如何布局？
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[技术分析] 加息将落地，黄金1259-70区间破位待指引，如何布局？ [复制链接]

谭灿芸

红豆币
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发表于 2017-6-14 10:53:23 |显示全部楼层
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　　加息将落地，黄金1259-70区间破位待指引，如何布局？

　　

　　你可能才刚刚接触黄金白银原油交易两个月，就赚的盆满钵们。

　　

　　你可能做了两年却依旧还是亏损。

　　

　　不要自满，你全身而退的时候不一定是盈利的。

　　

　　不要气馁，你坚持不懈的学习总会带来回报。

　　

　　昨日黄金亚欧盘维持弱势震荡，欧盘破位亚盘低点后美盘延续下行，但最终仍未能跌破1259的支撑线，盘尾的反抽再一次证明了1259支撑的关键性！同时本周多次测试1270受阻也明确了1270的阻力！

　　

　　今夜即将公布美联储利率决议，加息似乎已被市场默认，走势会延续3月加息一样的逆袭反攻？还是顺势继续下跌？消息过后的解读总能找到说服所有人的借口，而消息公布前灿芸认为技术面的1259-70区域的破位将给市场明确的信号！灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

　　

　　很多时候，技术面的支撑和阻力会被多次测试，所以交易中更多的时候需要用尝试的心态去交易，就像昨晚我们尝试看破1259支撑一样，虽然最终没有破位，但持久不破，空单果断离场或者说关键支撑超过1小时仍不破位果断下移止损保护本金也不会有损失！


　　


　　日内短线交易1259-70的区间维持高沽低渣的思路对待，而破位后需要果断的离场并考虑顺势跟进，因为持续的区间整理给了市场明确的阻力和支撑，一旦阻力和支撑失守，单边即可会出现，况且今夜还有美联储利率决议这个重要的消息刺激！破位后的顺势一定会有丰厚的利润伴随！

　　

　　日内交易策略：

　　

　　1:1270位置再空一次，止损1273，目标1260！

　　

　　2:数据后触及1259再多一次，严格止损，目标待定！

　　

　　昨日的白银率先下跌，盘中打破了16反弹到17.7后回撤的0.5强弱支撑线16.88同时也靠近了最后一道支撑线0.618的16.68区域，日线更是5连阴的下跌行情，前期上升趋势线和17.1的支撑破位让空头格局信心大增！灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774

　　

　　日内短线盘面同样将面对美联储利率决议的消息刺激，而技术面16.88的支撑破位后转变为阻力将成为日内行情交易的核心焦点！同时下方若继续新低打破16.68的支撑，弱势还将进一步下行，所以日内操作将围绕16.88和16.68的破位做布局！

　　

　　具体交易机会：

　　

　　1:短线16.88位置再空一次，止损17上方，目标待定！

　　

　　2:若美盘前持续企稳在16.88之上考虑改变思路！

　　

　　佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。

　　

　　我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师

　　

　　文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935


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