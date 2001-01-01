[技术分析] 程紫曦：6.14API利空EIA能否逆转？原油今日是涨是跌？空单解套 [复制链接]

程紫曦：6.14API利空EIA能否逆转？原油今日是涨是跌？空单解套



人一生常常在不断奔跑，而奔跑不在于瞬间的爆发，取决于途中的坚持。很多时候成功就是多坚持一分钟，只是我们不知道这一分钟会在什么时候出现。所以，在一切尚未定论之前，我们不要停下脚步。因为我们放弃的不只是一个事业，更是一个梦想!每天送给自己一个礼物，那就是自我鼓励，自我肯定，自我超越!每一位在读这篇文章的人，感谢与你相遇！！简单的一篇文章，希望会帮助你。



程紫曦：原油暴跌又暴涨是为何？

原油晚间暴跌主要是因为欧佩克月报显示欧佩克5月产量增加33.6万桶/日至3214万桶/日。利比亚、尼日利亚与伊拉克产量上涨，推动欧佩克产量增加。除了产量的增加外，执行率的降低也是重要因素之一，需要实施减产的11个欧佩克成员国5月产量减至2972.9万桶/日，低于目标2980.4万桶/日水平。

原油暴跌至45.5附近之后开启强势反弹，一方面，哈萨克斯坦油长表示由于地质变化以及执行原油减产协定，预计哈萨克斯坦原油产量今夏将下降；另一方面，伊拉克总理阿巴迪声明伊拉克反对一些阿拉伯国家对卡塔尔的封锁。一系列的利多因素意外到来刺激了油价的上涨，最新公布的API数据大幅利空，目前油价交投于45.91附近，有望更上一层楼。今日早间API利空，数据显示原油库存意外增加。美布两油短线下跌约30美分，分别现报46.15美元/桶和48.38美元/桶。美原油油扩大跌幅，跌破46美元/桶关口。我们重点关注晚间EIA.



程紫曦总结：上周原油在API利多的情况下，EIA来了个惊天大逆转，原油暴跌15美元，受余温影响本周原油一直在区间震荡，昨晚API利空，是否也预示着今晚的EIA了？先不管消息面如何，技术面看，原油短期依旧呈现多头趋势，短线轻仓操作，谨慎追多；



程紫曦：原油技术面

原油从日线图来看，高点下降，低点创新低的空头趋势不变，但是前期在45.5一线，也就是前期低点位置受阻反弹，空头力量减弱，多头力量加强，日线一路小阳上升，虽然目前依然偏空运行，但是这里不排除筑双底进行反弹的可能性；从4小时图来看，多空分歧颇大，正在进行区间整理，从基本面来讲，原油毕竟不是白菜，加上美联储将加息三次，对原油的价格形成支撑，上方关注47一线阻力，近期的操作上看区间震荡调整，关注45-47的区间破位情况，程紫曦czx485建议晚间操作上以不破45一线逢低多为主，以高空为辅。



原油操作策略：

1、建议上方46.8附近空单进场，止损47.3上；目标46.2-45.8附近；

2、建议下方45.6附近多单进场，止损45.2下；目标46.3-46.8附近；



程紫曦：原油空单怎么来解套？

46下方套单的朋友，程紫曦建议补仓位于46.9，下看至46.3出局，无论盈亏。如果说EIA数据或者提前多头打破47.1，那么要做的是不要纠结犹豫立马止损出局。对于点位如果套住不深，行情受阻于46.5下方逢低减仓也是不错的，短期空头发力比较难，一方面45.3支撑力度很强，一方面空头52附近下来有了6美元之多，短期空头至少需要修正。所以46下方空单想获利还是需要有长征的打算，并且谨防行情带来的突变，套单是越早解决越好，这样避免了心态的影响也不会错过接下来的行情。整体操作建议不要超过三成仓位，被套点位及仓位不一样，如果其他情况可以根据实际情况给出合理的建议。



程紫曦czx485：生活中，很多事在没有结果前，不要枉然下定论，更不要悲观过重。枉然定论，只是徒增忧愁。交易中，我们会经常见到这样一种人：进场就要盈利，稍微变动，就成了热锅上的蚂蚁，三步一问出不出，一会一句要错了，锤子没落地，核桃还是不会碎的，不要吓自己吓自己。









