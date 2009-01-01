[聊股沙龙] 白银多少钱一克？ [复制链接]

白银市场变化很快，甚至比黄金国际市场的变化还要快些。而价格也是大家所要关注的问题。现在白银的价格主要是十来块一克。





但由于在国内炒白银会受到法律的监管，甚至由于市场某些人的干预操控，市场的价格会被控制。所以很多投资者都会因为在国内白银市场无法获得太多利益转而去找国际市场进行投资白银。



1、对抗通货膨胀最好的避险工具



通货膨胀使得人民币贬值，银行存款的投资方式较少人愿意去投资。相反，通白银曾经是国际上的通用货币，其储量是国家经济实力的一个象征，具有保值增值的功能，也是避险工具。



2、T+0双向交易机制，24小时交易



无论牛市熊市，买涨买跌都能获利，增加更多的投资机会与回报。另外，采用的是即时交易，交易时间长，可以随时买进卖出，有利于降低风险，增加盈利的机会。



3、公开透明，无庄家操纵



白银交易市场没有庄家操纵，只因日交易庞大，没有任何的个人或是财团有这个经济实力，一切都是与国际市场接轨，由市场决定，与股票和期货市场相比要公开透明，公平公正。



4、品种唯一，操作简单，易学易懂



白银市场品种单一，可买涨买跌；股票市场需要在上千只股票中选股，费时费力，操作起来也比较麻烦。但是，白银操作简单，易学易懂。



5、保证金交易，杠杆比率，以小博大

在交纳一定的保证金后，便可以利用杠杆比率，放大数倍进行交易。并且，白银市场的波动性比股票和期货市场要低很多，可以利用杠杆比例，以小博大，赚取更多的资金。即使是小额投资都可以赚取钱。



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