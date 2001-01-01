[实战看盘] 刚刚，有人泄露了楼市的“天机”！ [复制链接]

最近刚刚化解了股权纷争的万科，不经意间泄露了楼市未来发展的“天机”！ 据澎湃新闻报道： 一封由万科集团人力资源部于今年6月1日发布的内部邮件显示，“面对地产‘黄金时代’的结束，公司更加强调真实价值创造，集团薪酬政策将据此进行分步调整。” 这份公开信中有两个最为重要的内容，一个是“黄金时代结束”，一个是调整薪酬。 首先说，地产黄金时代结束。 万科能够长期在地产行业中领跑，很大程度上有赖于其采准地产行业周期步点的能力。这种嗅觉上的敏感，可以说既是对市场情绪的一种准确捕捉，也是对政策惯性的一种深刻体会。正是因为万科的这种风向标作用，所以，历来万科发出关于行业发展的表态都是值得大家好好琢磨的。 从万科管理层的公开表态来看，万科应该早就觉得地产行业黄金时代过去了，按他们的说法，行业进入了白银时代，然而，本次公开信，万科竟然又一次强调黄金时代结束，这似乎就有点不同寻常了。所以，从对外到对内，措辞一致，都认为地产行业黄金时代结束，足以说明，万科对楼市后续发展的悲观预期！ 再来说，调整薪酬这一点。 面对行业的不景气，万科高层历来会率先采取降薪的方式应对。 2008年，面对地产行业的嫉妒不景气，万科王石把自己的年薪从2007年的691万元，大幅缩减至2008年的248.1万元，降幅接近2/3。 2013年，王石和郁亮的薪酬达到顶峰，分别为1590万元、1431万元。随着2014年和2015年地产行业再次进入深度调整，王石和郁亮再次做出表率作用，2014年、2015年王石的薪酬分别为调降为1045.6万元、998.8万元；2014年郁亮把薪水调降为966万元。 领导层起到了带头作用，正所谓上行下效，下面的人员很可能也会跟随管理层的步伐。调整薪水的目的，当然是为了节约成本，抵御接下来的地产严寒。 以史为鉴，万科再次表达出想要调整薪酬的看法，无疑明白无故地告诉我们，楼市即将进入最寒冷的时刻！从万科的公开信中，我们不妨大胆的预测，接下来，开发商们可能即将进入降薪、降价的新阶段。当开发商们为了抵御严寒降价的时候，楼市下跌的步伐将进入加速期。楼市调控时间尚短，就出现了“双降”的苗头。 量化看这轮新股中的“集体回暖” 6 月13日盘中随着中小创指数的拉升，市场人气的回暖，次新股迎来久违的上涨，截至收盘，次新股指数涨2.16%，两市次新股中，接近九成上涨，甚至还有部分次新股中出现了涨停。 面对这轮新股中的“集体回暖”从相关媒体的报道情况来看，似乎是和政策面有着某种联系。由于IPO发行速度连续两周放缓和减持新规对市场流动性形成双重保护措施，托底次新板块上扬。此外根据相关统计自2016年以来，沪深两市一共上市452只新股，除去今日上市的三只新股，两市有399只次新股在上涨，占比接近次新股总数九成，而在此前，次新股一直处于调整过程中。 那么次新股的这轮“集体回暖”中到底是内因还是外因在起作用呢？接下来我们从量化数据的角度来对这轮“回暖”中走强的次新股进行量化检验。我们先来看一下神力股份（603819），从该股近期主导动能情况来看，该股在今天涨停之前其主导动能在6个交易日内，出现了5天红黄做多主导的特征，这说明在该股上涨之前有一定的做多力量积累。但是相对于之前近两个月主导动能蓝绿向下的特征而言，目前连续5天的红黄做多主导，还是没有从根本上改变该股的主导力量情况。因此后续能否继续“回暖”，还需要关注一下其主导动能变化情况。 再从雄帝科技（300546）的量化数据情况来看，不仅该股在近期主导动能连续红黄主导的天数仅有三天，而且今天引发该股上涨的主导力量是空头回补力量。而单单靠这种回补力量是无非推升股价持续走强。因此后续该股能否出现做多力量重新汇聚，是该股继续走强的关键因素。 对于想关注次新股中的机会投资者朋友，不妨可以从量化数据的角度对于该类个股进行主导动能上面的分析，在看清了这些个股背后主导力量之后，再进行下一步操作策略的制定。这样可以真正把握住其中可以把握机会，规避掉不必要的风险。提高在次新股中操作的胜算概率。

