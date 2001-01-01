[荐股专贴] 沈梓绮：鸽式加息来临黄金反弹跃跃欲试，黄金反弹目标看向哪？ [复制链接]

沈梓绮：鸽式加息来临黄金反弹跃跃欲试，黄金反弹目标看向哪？



大家早上好！盈亏就像坐过山车，有高峰，也有低谷，这意味着，无论眼下是好是坏，都只是暂时的。谁不虚伪，谁不善变，谁都不是谁的谁。又何必把一些赚赚亏亏看的那么重要！行情就是一个大舞台，沈梓绮认为不是所有的故事都阿可以陈述，人是需要的某种信念来激励和约束的，人静而后安，安而能后定，过去，在无憾中微笑，才美丽；博弈，在眼泪中微笑，才多姿；成败，在坚强中微笑，才精彩！



基本面分析：鸽式加息”夜再度来临?



北京时间周四(6月15日)02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明，同时也将公布最新经济预期;北京时间周四02:00，美联储主席耶伦(Janet Yellen)将召开新闻发布会。



有意思的是，目前市场已经确定美联储将加息25个基点，黄金短期将受挫。但是，交易员却不愿意针对加息做出"正确的"操作，反而一反常态。因为在他们眼中，美联储本周看似更有可能进行的，将是以往屡试不爽的——“鸽式加息”!



沈梓绮观点：



梓绮认为，目前黄金与美指比率正处于图中数字1标记的关键阻力位，这是今年黄金最重要的考验之一。6年来该比率的向上反弹都在愈加下移的高点处停滞，如果此次继续上涨突破共振阻力，那么接下来或将是买入黄金的上佳时机，黄金之后可能还会突破长期趋势线阻力。盈利截图谁都会做可是偏偏很多投资者就喜欢这些虚假的东西而不相信单线跟你苦口婆心指导的老师的肺腑之言，人心不古呀！梓绮在这个金融市场多年看透了太多虚假的东西，有些东西明明是骗人往往却很多投资者拼了命的往里跳，相信每个人



沈梓绮技术分析：



黄金1259上的支撑越来越弱，周五1270高点依然在美联储利率决策前有效阻挡金价升势，不破1270高点，我们继续看空。建议投资者1270下方空，尽量不要触摸多单，除非多头冲击破位1270周五高点，否则我们继续维持空单策略不动摇，不要觉得价格低了，就不会继续跌。错了，价格越低越代表空头，越要放空。手上有套单的朋友也可以单线沈梓绮，会尽力帮大家排解困难，避免造成更大亏损。



具体操作策略：



1、建议1268-1269一线空单进场，止损1273，目标1260-1255，若上方强势突破1270一线，空单止损，顺势多单，目标1276。



2、想了解黄金、原油、白银及外汇交易的朋友可单线沈梓绮。



其实可怕的永远不是行情，而是分析师



先有人，再有需要处理的物，物有价值，有价值就有波动，然后有了市场，有人分析市场的人，有了投机者，慢慢发展到了现在，有了股票，有了基金，有了现货，有了一夜暴富的神话，有了倾家荡产的失败者，市场本身没有好坏，有的只有疯狂的人，只看做单量，平台只看客户亏损，散户只看运气，看分析师实力，看分析师人品，还得看分析师所在公司的性质，是对赌型公司还是安全正规的平台单位。



很多人都是买了保险，或买了车买了房，电话被人泄露了，于是乎在业务员的“摧残”下，终于按捺不住的想要搏一搏，抱着能赚一点是一点的心态开始去了解这个极具风险的市场，一了解感觉真是个赚钱的活路，稳健的可能观察了几天，激进的估计就是直接就干了进去，很多人或许都是开始赚了点小钱窃喜了一下，突然有一天灾难就开始了，或许是一单爆仓，或许是一单被套巨亏，或者是一天内来回被损，谁亏了都会不甘心，想回本，因此越陷越深，大家开始在网上不断的找文章看找分析师，个个都是喊单王，天天都是盈利图，让你感觉再不跟着别人操作就晚了，等下定决心跟着别人干进去一下就亏傻了，从此开始不断的换平台不断的亏损循环中，不甘心的人可能自己买了书自己研究，亏的一无所有的只有黯然出局；



其实可怕的永远不是行情，而是分析师，虽然我自己是分析师，我不想标榜自己多了不起，我也不说什么我做了多少年多么有经验一定赚钱什么的，我只想说一点，良心与良知！



客户把这份信任交给了你，先不说你能不能担得起这份信任，最起码你不能去玩弄这份信任，跟着我操作的客户有亏有盈，但却没有对我有抱怨的，因为我尽我所能的让大家去盈利，虽然我不能驾驭行情，但是我能够迎合市场，虽然市场不会次次给我好脸色，但是每一次的严格操作，都能让我的客户满载而归，我记得我说过一句话，不借钱投资，不贷款投资，投资永远不能影响到正常的家庭生活，看盘是分析师的事，大家甚至只需要看看消息通知进场离场就可以了，别把自己整的一天到晚提心吊胆还处处亏钱，道理我相信大家都懂，可就是安于现状，小亏认为能赚回来，大亏认为其他人都是蒙人，不断的选择最后而失去选择；



梓绮真的很难过，市场上太多的业务员，整天说能带你赚钱，说的比唱的好听，我也恨你们自己，不会选择，我是分析师，不是感情专家，给你天天喊对单子还继续跟着别人操作，等？等的结果只有一种，那就是继续亏直到自己对那边没有价值，或让你加金继续亏，偏偏很多人还真吃这一套，画一个大饼，让大家买根大勺子，也不想想，眼前的肉都吃不到还想去抢远处的。暂时讲这么多，都好好想想.



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提示：你刚好需要，我刚好专业，投资路上收获与风险你都需要承担，我所能做的是尽自己的能力去帮你们在投资路上走得更加顺畅，希望每一位有缘的朋友都能成长收获，投资愉快。更多黄金，原油，天然气，白银，铜，相关行情指导可以单线沈梓绮蔚芯club9081前来交流。



