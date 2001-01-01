[技术分析] 覃汐妍：6月14黄金区间震荡整理，静待美联储加息尘埃落定 [复制链接]

覃汐妍：6月14黄金区间震荡整理，静待美联储加息尘埃落定

市场在纠结盘整，我们的操作也在纠结中，对于黄金操作需要遵循原则，首要的就是顺势，因为顺势操作有无限可能，反观从1295开始的调整，小时线一直震荡下行，有时候也有震荡，但最终都是下跌，所以我们能不能按照顺势的原则，将空头进行到底，空到止损为止，这一波下跌规律性很强，因为趋势性主宰盘面运行。在美联储加息公布之前之下一直看下跌，如果突破反弹上升，那么在加息之后应该就不会再跌了，昨天欧盘反弹没上去，美盘小时线反弹也仍然回落，当日线继续收阴之后，短线就还有调整需求，不确定的是节奏问题，昨日盘中在1260一带就会获得支撑，今日有望再次下探，形成双底支撑做区间整荡整理，今天先不看空头加速下跌，暂给出区间1260-1270，我们在区间内尽量去高空操作;





技术面上，小时图来看再度回到了前期的震荡区间1260-1270之中，这也暗示短期内将维持这个区间进行整理选择方向，因为本周即将公布美联储利率决议，在市场加息预期极为强烈的情况下，市场已经把其计入价格之中，不过在周线图已经日线图大阴的压制下，本周将有望进一步走低，数据公布前需要重点关注下方1260的支撑情况，一旦出现强势破位有望直接挑战趋势线1230附近的支撑，所以日内大智建议做空为主，多单谨慎!上方关注;1270压力，下方关注1260支持!

如果您的投资仍处于迷茫之中，可以问我，多一份建议就多一份参考，但凡有什么问题，我也会一一为您解答。如有套单锁单，看不懂趋势的均可加覃汐妍微信LLY464.

撰稿人：覃汐妍



