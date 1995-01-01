[实战看盘] 柳闵妍：6月14黄金走势会如何选择，一切都看美联储加息指引 [复制链接]

柳闵妍：6月14黄金走势会如何选择，一切都看美联储加息指引 黄金走势来看亚盘小幅反弹至1267一线，反弹无力，受10均线压制，欧盘一路下挫，跌至1264一线，美盘延续跌势，继续下行，触及日线xiaping台1260区间，快速反弹到1265一线，可见多头不是那么容易丢弃1260这个小阵地，短线级别将可能有反弹 ，从小时图像来看，下影线不断增多，空头力量在不断减弱，多空在日线图关键区域来回博弈，短线多头可能有望在日线图关键阻力位进行一波反弹，阳线不断变大变多，多头力量在增强，加上马上运行在关键区域，此时我们谨慎追空，日内上方关注1270一线压力位





对于黄金日线上，总体的下跌趋势不变。周线上自顶部平台构建成功以来，黄金也是顺这趋势下跌。 小时图上，从开盘第一根K线到第三根K线形成了看空的三只乌鸦的形态，后市的K线反弹不过第二只乌鸦的中点，黄金跌势不止!这样的技术解析似乎黄金白银下跌趋势很大，但笔者认为黄金1295.87下跌以来形成五浪的下跌，三次测试1260位置未破，此位支撑的强势毋庸置疑 !若真是下跌也得看此位能否强势告破!但若在此支撑作用下黄金走反弹，则势必迎来一波将强势头，一旦走强黄金将延续上涨反弹修复的节奏，重点关注此支撑位1260会不会破位情况!

日内加息之前操作提供一下建议短线操作，仅供参考;

1270点做空，1272点止损，1261点止盈!

撰稿人：柳闵妍

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