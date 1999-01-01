[实战看盘] 柳闵妍：6月14美联储加息进行中，黄金震荡今夜凌晨将做选择 [复制链接]

柳闵妍：6月14美联储加息进行中，黄金震荡今夜凌晨将做选择 万众瞩目的美联储议息事件，还在进行中。目前各国央行都在静静等待事件揭晓。这一影响世界各大商品走势的事件，正在美联储内部紧急磋商。 消息面上来看，就在今夜凌晨，美联储会做出何种选择，公布何种结果，这都无疑对于各个市场带来极大的震撼 。决定着市场的运行方向性选择时刻到来。让我们静静等关注这一事件的到来，做出自己的投资决策!在结果公布之前，还是稍安勿躁，静观其变吧!毕竟，投资是一项很严肃的事情!冷静思维，正确抉择，才有取胜把握!





技术面上，黄金继续保持依托日线生命线上下整荡整理。昨日盘中维持下行趋势，继续震荡走低，最低点刚刚好打到笔者上文实盘操作建议的点位1260点 !随后多头进场做反弹，把黄金价格拉升回到1267点。继续保持围绕日线生命线来回整荡整理的局面。以等待美联储议息结果的公布。对于黄金盘面，这里没有太多的分析，因为全世界都在关注美联储是否加息这一事件，后市运行方向，就等结果公布，即刻做出选择，让我们在耐心一下 ，静待今夜凌晨的美联储之音吧!

日内操作提供一下建议短线操作，1268点做空，1271点止损，1262点止盈! 仅供参考;

撰稿人：柳闵妍

本文由资深金融分析师柳闵妍独家编撰，文章内容仅供参考，不构成投资建议。若投资中遇到任何问题可加柳闵妍W新VL5523，我会一对一免费为您指导。



