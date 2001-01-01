[聊股沙龙] 大盘与半年线有个约会！ [复制链接]

从时间上面来推算，6月21日凌晨，A股将就能否纳入MSCI？迎来一场大考。从具体的点位上面观察，昨日收于3153点的上证指数，离上档的半年线，仅仅相差了10多个点的距离了。很显然，在中小板指数于上周三，用一根放量长阳线率先成功突破半年线之后，沪市大盘与半年线也有一个约会。



在日线上面，上周四以来的上证指数，围绕着3150点，已经上下震荡了4个交易日的时间。期间沪指有二次上冲至3165点附近，遇阻回落，缘于受制于半年线一带的反压，也与4月24日光头（中）长阴线的顶端位置附近的压力以及量能不济、时候不到等有关。而早在4月下旬的时候，指数在3150点一带，曾有过为期一周多时间的xiaping台横向震荡、整理。所以，目前沪指在该区域进行强势调整，（即使用对称性、极性互换等原理来进行解释），也很正常。 既然本轮行情自3000点附近起来，小双底形态突破后，其理论上是冲着3200点上方去的，那么，目前点位，最多只是指数上涨途中的一个“中途停靠站”而已。所谓塞翁失马,焉知非福。 表面上看，上周末8家新股IPO的大餐，突令短期市场情绪上面有点波动，却无意之中起到了有效夯实3150点附近xiaping台的作用。 从近几天的市场行情来观察，周一，主力多头并不理会八部分小票的普跌，继续在酿酒、家电、保险等板块上面，高举高打；在发现此招不是很好使以后，周二，则适时启动了煤飞色舞，并在次新股、锂电池、特斯拉等题材股上面，尝试多点开花！乍一看，这似有点像车轮战法，又有点如双轮驱动——其实仍在结构性轮动。在让人有点眼花缭乱，捉摸不透之际！恰恰反映出了老谋深算的机构主力运筹帷幄、经验老道的做法：在市场量能相对有限的情况下，采取步步为营、稳扎稳打等之类的办法，迂回上攻，曲折前行。 与之前行情略有不同的地方，或在于，前期主力主要在漂亮50等上面大刀阔斧般高举高打，而眼下，则对中证500指数等，也时有顾及。换言之，现在是否有必要考虑，做多主力可能在进攻的策略及某些套路上面，已经有所改变！即从原来的单一进攻，一九分化，逐渐在向二八轮动、二八共舞等方面演绎、发展。 假如上述推理成立的话，当有必要考虑，在接下来的行情中，不排除机构主力可能会采取“ 夹板战术 ”之类的战法。 一方面，在银行、保险、券商、家电、酿酒、汽车、煤炭、有色等“大家伙”上面，继续轮番动作，逐步上推；另一方面，在次新股、高送转、雄安新区、粤港澳、互联网、软件、锂电池、充电桩等题材，或者在铁路基建、港口、一带一路、央企改革、军工等板块上面，由点到面，梯次配合，层层铺开……当然，也 不排除其瞒天过海、声东击西的某些伎俩。 具体到周三行情，大盘有望迎来2连阳。沪指有挑战3160点~3170点阻力区的可能，但成功的可能性不是很大！假如量能配合有限的话；成指有破半年线的企图；中小板指数有叫板年线的能力；唯独创业板指数，至今有些飘忽不定，让人难知阴晴！ 上证指数上档阻力位：3158点、 3165点 、3168点、3170点等； 上证指数下档支撑位：3150点、 3143点 、3140点、3120点等。

总体上， 今日大盘收红概率偏大。沪指有望收获一根小阳线。 推荐强势票操作，提示买卖点 只做龙头牛股，只做赚钱牛股！ 加威芯：“niugu 0755”我们主攻短期走势最强龙头股，及逆势狂拉的板块热门股。把握趋势，挖掘强势个股！ 加威芯：“niugu 0755” 提供t+1/+2强势股。

