[技术分析] 刘弘财 6.14暂缓跌幅的黄金随美联储会议的临近后市白银原油黄金操作建议 [复制链接]

刘弘财 6.14暂缓跌幅的黄金随美联储会议的临近后市白银原油黄金操作建议



市场上老师相信有很多投资者还是赚到钱的，但还是有一部分人群因各种原因导致自己不仅没能赚到钱，甚至还亏损不少血汗钱，对此我想对各位投资者说如果你没能赚到钱，那么你现在应该去想想为什么自己会没能赚到钱，原因出在哪里，就像治病一样的，我们必须找到原因才能够“对症下药”如果说你目前不仅亏损了，而且还不找不亏损的原因，那么笔者刘弘财建议你还是不要在操作了，因为继续操作只会把你剩下的资金全都丢进这个市场。老师遇到过很多这样的投资者，比如在一个平台做单，刚开始只是小亏，慢慢的亏损越来越重（其实这个时候就已经存在问题，只是投资者是当局者迷，没有发现，没有及时的去调整方向）其实在这个时候方向已经不对了还想着回本越导致最后这个洞越来越大。形成了恶性循环。笔者刘弘财从事金融行情这么多年，见过许许多多这样的例子。在投资这条道路上就是这样，和创业一样充满了坎坷和风险。只有不断的学习，不断摸索，让自己进步，找对正确的路，才能在投资这条道路上稳健盈利。所以我不希望发生在他们身上的故事，继续在你们身上重演，如果觉得我所说的都是与你无关，那么你可以继续做认为你对的事情。老师相信你能在着静下心来看老师的帖子就是一种缘分，为何不让这个缘分更加牢固，给彼此一个机会，弘财希望这些话能对你以后的投资道路能起到一定在作用。



消息方面及行情回顾：



北京时间周四（6月15日）02:00，美国联邦公开市场委员会（FOMC）将公布利率决议及政策声明，同时也将公布最新经济预期；北京时间周四02:00，美联储主席耶伦（Janet Yellen）将召开新闻发布会。



目前，市场人士普遍预期美联储将在本周会议上宣布加息25个基点。不过有意思的是，当前交易员却普遍并不愿单单对加息的结果进行押注。相反，他们更愿意执行反向操作。因为在他们眼中，美联储本周看似更有可能进行的，将是以往屡试不爽的——“鸽式加息”！



近来市场热议的所谓“鸽式加息”，就是指美联储虽然在某个时点上决定加息，但对未来加息路径的态度较为保守。由于在大多数情况下，美联储官员会在加息前放出风声，市场已经提前消化了加息的结果。所以投资者在加息“靴子落地”后进行交易，更多的是对预期进行押注，因而会更大程度受到美联储口风的影响。



最为典型的就是北京时间3月16日美联储加息。虽然在当天会议上美联储宣布了加息25个基点，但是由于会后美联储对接下来的加息预期偏“鸽派”，导致美元不仅当日大幅跳水，之后一周更是跌跌不休。



北京时间周三（6月14日）美国石油协会（API）公布数据显示，6月9日当周API原油库存意外增加275.3万桶。数据公布后，油价短线急跌约0.5美元。美油跌破46美元，现报45.98美元/桶，跌幅为0.22%。布油现报48.28美元/桶，跌幅为0.02%。



金融博客零对冲评API数据称，API数据显示原油库存大幅增加逾200万桶、汽油库存也意外上升，这无疑打击了欧佩克的减产效果，油价很快面临抛售压力，美布两油在数据公布后5分钟内便双双大跌近0.5美元；因为此前市场预期库存至少应该是略微下降的，夏季出行高峰汽油需求应该很高，但很显然数据令人失望。



API为美国非zheng.fu机构，其库存数据不代表美国zheng.fu能源部能源信息署（EIA）观点。今晚22:30 EIA将公布6月9日当周美国商业原油库存数据



弘财总结：



从上周五开始黄金一直处于空头趋势，甚至延续到今日还依旧是跌势，针对美联储，不得不有这样的担忧，尽管美联储加息迫切，在此之前消息透露迫切希望导致黄金避险上冲，或跟3月加息相似6月落地加息反而会引起黄金避险大涨情绪。因美国经济疲软导致通货膨胀证明美国经济不景气美元事先会下跌，黄金反向必定会涨；随着美联储利率会议的临近不确定的因素，导致黄金方面下跌的幅度在逐渐减缓，市场基本都在等待会议的结果。昨日早间金价试探了一次1263一线支撑位后，随后反弹至1267一线附近，老师及时在1266.5一线附近布局空单进去，同时也在直播间和朋友圈更新了该建议。欧盘后下跌至1261一线附近稳健获利止盈出局。欧盘下跌后金价一直处于小幅度震荡向上运行，美盘前触及1264一线附近迅速回落破1260一线支撑。随后在1260一线附近布局多单，止盈在1265一线附近。多空2单完美止盈出局。老师相信昨天关注老师直播间和朋友圈的投资者跟上操作的基本都是盈利的状态。离加息会议不到20个小时，希望投资者敬请关注相关信息，老师也会实时跟进，有想提前布局的朋友可以联系本人。



黄金技术分析：



黄金延续了上周以来的下跌趋势，在昨日刺破布林带中轨后，晚间反弹上破中轨一线阻力，以一根阳线收市。今日黄金开盘直接开在了中轨的下方，说明黄金今日空头趋势还未改变，就日线级别看一日不上破中轨，黄金将继续下挫，若再次上破中轨，黄金将有较大的反弹。从四小时图上看，目前黄金运行在布林带中轨和下轨之间，MACD红色能量柱放量，运行在0轴下方，KDJ指标金叉向上运行。从小时线看，金价在布林带上轨和中轨之间运行，MACD红色能量柱缩量，运行在0轴下方；日内短线操作上重点关注上方1268、1270-71一线在阻力情况，下方1265、1260一线的支撑情况。



黄金操作建议：



1、1268-1270一线附近空单进场，止损5个点，目标1263、1260（重点关注上方1270一线破位情况而定）



2、1259-1261一线附近多单进场，止损5个点，目标1267、1270



白银技术分析：



白银在上周连续三天收阴，短期的空头趋势形成，且在日线上布林带中轨已经跌破将触底下轨，KDJ指标死叉向下运行，MACD绿色能量柱放量；目前从四小时图上看，K线在布林带下轨和中轨之间运行，昨日触及下轨低点后有反弹迹象，MACD绿色能量柱缩量，运行在0轴下方；从盘面上看今日重点关注上方阻力位17.0、17.2一线附近，下方支撑位关注16.6一线附近，短线操作弘财建议以回落做多为主，高位遇阻短空为辅。



1、16.7-16.6一线附近多单进场，止损0.2个点，目标16.9、17.0



2、17.0-17.1一线附近空单进场，止损0.2个点，目标16.8、16.7



原油技术分析：



从4小时图来看，目前已经有止跌企稳的迹象，当前价格在45-47区间震荡，空头力量在减弱，多头力量在加强，从一小时图来看，低点在不断抬升，高点在不断地创新高的多头趋势正式形成，打破下降趋势线，短期将会进行反弹，日内短线上方重点关注47一线压力位，下方关注45.7、45.0一线支撑位，日内操作弘财建议以回落做多为主，高位遇阻短空为辅。回落45.8-45.6一线附近可分批建仓布局中长线多单。



原油操作建议：



1、45.7-45.5一线附近多单进场，止损0.3个点，目标46.2、46.5



2、46.6-46.8一线附近空单进场，止损0.3个点，目标46.0、45.8



弘财寄语：



当趋势来临之时，你千万不要想着去对抗，你应该顺从，因为只有跟随趋势的人才能吃到肉，我们要做的就是，发现趋势，然后跟随，只要不掉队，那么起码也是可以喝到汤的，市场蕴藏着数不清的财富，而每一个投资者，来到市场，都是为了利润而来，而真正赚钱的永远是少部分人，大部分人都在市场葬送了自己的资本，交点学费，这无可厚非，但一定不能输掉信心，不能输掉你再起来的资本，所以当你进来市场的时候，首先要做的是控制风险，有本金在，才有机会，没有人不犯错，但尽量要减少犯错，因为犯错的代价就是输掉你手中的真金白银，每次的错误都必须要牢记于心，不要犯同样的错误，当你犯错的次数越来越少的时候，盈利将是必然。



本文由刘弘财撰写，投资有风险，入市需谨慎！行情瞬息万变，需要更多实时指导分析建议可以添加刘弘财老师微信+扣：1254072963，由于文章发布的时间与现价有延迟以上建议仅供参考。



